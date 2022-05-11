王國材自主隔離 交通部與台鐵工會公開協商將取消

交通部原訂於本周五、13日上午與台鐵工會公開協商，由部長王國材親自主持、勞動部次長也將列席參加。然而，今日上午王國材因同住家人快篩陽性，本人也需自主隔離，基於防疫考量，這場外界企盼多時的協商會議將取消辦理。

台鐵工會日前受訪時說，希望這場會議能往「好的方向走」，會與交通部、台鐵局好好坐下來談，達到勞資雙方都願意讓步、接受的共識，並透過公開會議的形式讓全民看到工會提出的訴求。

台鐵局曾與台鐵工會於5日進行進行轉型改革協商但仍無具體共識，工會將持續推動端午節、中秋節、國慶日與11月26日九合一選舉日「依法休假」，且四天併同連署。工會認為，台鐵員工抗爭是不得已，也希望交通部提出讓員工能充分信賴的公司化草案，畢竟員工圖的也只是安居樂業。