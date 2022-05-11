快訊

3類人「快篩陽視同確診」明上路 自拍上傳醫師視訊評估

今起至6月30日海外自購快篩「無須FDA核准」 每人上限100劑

本土確診「成長12%」增5.7萬例 死亡個案8例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王國材自主隔離 交通部與台鐵工會公開協商將取消

聯合報 / 記者盧逸峰／台北即時報導
交通部長王國材因家人快篩陽性而自主隔離，原訂與台鐵工會公開協商將取消辦理。圖／報系資料照
交通部長王國材因家人快篩陽性而自主隔離，原訂與台鐵工會公開協商將取消辦理。圖／報系資料照

交通部原訂於本周五、13日上午與台鐵工會公開協商，由部長王國材親自主持、勞動部次長也將列席參加。然而，今日上午王國材因同住家人快篩陽性，本人也需自主隔離，基於防疫考量，這場外界企盼多時的協商會議將取消辦理。

台鐵工會日前受訪時說，希望這場會議能往「好的方向走」，會與交通部、台鐵局好好坐下來談，達到勞資雙方都願意讓步、接受的共識，並透過公開會議的形式讓全民看到工會提出的訴求。

台鐵局曾與台鐵工會於5日進行進行轉型改革協商但仍無具體共識，工會將持續推動端午節、中秋節、國慶日與11月26日九合一選舉日「依法休假」，且四天併同連署。工會認為，台鐵員工抗爭是不得已，也希望交通部提出讓員工能充分信賴的公司化草案，畢竟員工圖的也只是安居樂業。

台鐵 交通部 王國材

延伸閱讀

5月11日疫情整理包／黃珊珊快篩陽 立委沈發惠快篩陽

同住家人快篩陽性 交通部長王國材開始居家隔離

交長王國材同住家人快篩陽性 暫時取消行程

單日確診破4.5萬人 王國材：雙鐵沒有要禁止內用

相關新聞

碳費徵收對象約1.5億公噸碳排 費率擬納遞增累進機制

立法院社環、經濟等多個委員會今聯席會議審查溫管法修正草案，環保署長張子敬表示，碳費初期徵收對象約有1.5億公噸溫室氣體排...

明訂各部會減碳權責 環保署：將納入溫管法施行細則

立法院社環、經濟等多個委員會今聯席會議審查溫管法修正草案，立委要求將各政策主責單位明確寫入母法才有利後續執行，環保署表示...

1孕婦急產三總「雙北撈針」找到她 10分鐘備妥順產

國內醫院急診人潮爆量，近日1名新冠肺炎確診孕婦需生產，沒有醫院能接手，救護車不斷奔波各醫院，三軍總醫院團隊獲知後，在「不...

電子菸不行、加熱菸卻OK？《菸害防制法》睽違15年大修法 一文看懂爭議和困境

行政院版《菸害防制法》修正草案，將全面禁售電子煙、細支菸，但朝野立委對此尚未有共識。學者認為，提高菸稅捐「以價制量」，才是最有效降低青少年吸菸比率的措施。

圖片故事／穿上印尼傳統服裝 移工在台北街頭記錄青春

每逢假日，天氣晴朗的日子，台北中正紀念堂園區，花木扶疏的角落，就會出現許多異國風情的倩影，他們散落在迴廊裡，無懼過往遊人目光，因陋就簡的盛妝打扮起來，等化妝造型完成，接著就是重頭戲登場，就地取景，進行寫真集的拍攝。

農委會全台農產加值打樣成果 學者：市場潛力大

農委會今在台南區農改場辦理「農產加值打樣服合成果發表」，聚集全台北中南東共12處打様中心學者專家與會，現場展示芒果等約3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。