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生乳價格調整有譜？陳吉仲：期待本月下旬廠農能有共識

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會主委陳吉仲。本報資料照
農委會主委陳吉仲。本報資料照

12年未調整的酪農生乳(鮮乳原料)價格，酪農表示，近期原物料、草料、精料大漲四成，因此要求生乳價格上漲5%，與各大收購乳廠協調近半年未果，部分酪農不符合成本壓力大，開始離牧退場；農委會主委陳吉仲表示，生乳價格調整，期待本月下旬酪農與收購乳場能有共識。

立法院經濟委員會今天進行「北農啟動六大防疫措施及精進全台果菜批發市場防疫作為」進行專案報告，農委會主委陳吉仲、衛福部疾管署副署長莊人祥、北農總經理翁震炘都出席。

立委邱志偉質詢，全台酪農約500戶，生乳年產40萬多噸，原物料大漲，生乳價格應該適度反映，農委會是否有意願增加？應該要為酪農爭取權益，因為成本幾乎都上漲了；依照畜牧法35條規定，中央畜產會有生乳評議委員會訂定參考價格，現在成本都變高，應該要思考調整，已10年未調整。

陳吉仲說，他萬丹的老家騎腳踏車10分鐘之處就有牧場，養牛非常辛苦，照顧農民會全力以赴；鮮乳價格有冬天價格、夏天價格，這一兩周會與乳品工會、也就是跟這些市面上的鮮乳大廠討論，期待本月下旬能有共識。

陳吉仲說，飼料上漲不會補助飼料費用，但會降低飼料成本，包括減免營業稅到6月，仍會向行政院爭取再延長，也推廣擴大種植青稞玉米。

陳吉仲 農委會 北農

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