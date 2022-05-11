碳費徵收對象約1.5億公噸碳排 費率擬納遞增累進機制

立法院社環、經濟等多個委員會今聯席會議審查溫管法修正草案，環保署長張子敬表示，碳費初期徵收對象約有1.5億公噸溫室氣體排放，占全國排放五、六成，未來費率會如同空汙費率滾動檢討，不排除納入遞增及累進機制，甚至會有公式。

立委郭國文詢問未來碳費費率，過去曾提出每公噸課徵100元等價格，無法達到國際機構期待的有效性，未來費率也應該要有遞增路徑、累進機制，避免價格過低未能有效管制碳排。

張子敬表示，初期徵收對象約為1.5億公噸，但具體費率還沒有討論，過去曾有比照新加坡的100元費率等方案，是外界提出的各種意見；至於未來是否遞增、累進，「會考慮、甚至看是不是要有公式」，這部分會像空汙費一樣滾動檢討，先看實施效果，因為碳費是經濟工具，如果達不到就要檢討。

環管處長蔡玲儀表示，現在已經在執行碳盤查，未來開始徵收碳費時，要納入的數量大約是1.5億公噸，主要是以大排放源估算，占全台碳排五、六成，範圍至少會有287家，「也許會再多一點點」，但大概是1.5億公噸的規模。