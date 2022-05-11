端午近 momo粽子買氣湧現業績年增150%

端午佳節鄰近，台灣線上零售業龍頭富邦媒觀察今年民眾宅過節需求顯著，旗下通路momo購物網4月底粽子買氣即湧現，至今業績年增直逼150%。

momo表示，為讓消費者防疫、過節兩不誤，今年將南門市場、嘉義空軍市場、晶華酒店、青葉臺菜等美食好所在搬上線，免排隊一鍵就能購足口碑粽，加上網羅近百大食品名店，打造粽子線上博覽會，帶給消費者橫跨南北部粽、潮州粽、甜粽、素粽等的多元端午粽網購選擇。

momo指出，端午粽選擇少不了市場老字號，momo今年一舉網羅南門市場、嘉義空軍市場多家名店粽子，像是人氣超夯近期已狂賣2000顆的「立家」五福湖州粽、「億長御坊」北部台灣粽，以及數十載老店「嘉義福源」花生蛋黃香菇栗子肉粽，嚴選濁水溪糯米、北港花生、上等梅花肉等豐盛用料，一口享盡經典南部口味粽的特色，另外像是南門市場老林記、合興、南園等美味粽子也都能一鍵直送上桌。