業者申請碳費優惠費率 環署：要先達到這個「硬指標」

立法院社環、經濟等多個委員會今聯席會議審查溫管法修正草案，立委質疑草案中自主減量計畫、自願減量專案沒有明確定義，環保署表示，自主減量計畫要達到政府指定減量目標，是絕對的「硬指標」，提出的減量措施包括投資或製程改善，兩條件同時滿足才能申請碳費優惠費率。

溫管法院版草案25條訂定「自願減量專案」，事業或有關單位可提出減量專案，執行溫室氣體減量後可申請核准取得減量額度，該減量額度可在指定平台移轉、交易或拍賣。另外，29條也訂定「自主減量計畫」，若有效減少溫室氣體排放量、達成中央指定目標者，可申請碳費優惠費率。

環保署溫管處長蔡玲儀今天在委員會休息時間接受媒體採訪表示，企業提出自主減量計畫若要申請優惠費率有兩大條件，一是有效降低溫室氣體排放措施，包括投資或製程改善而非減產；第二要達到指定的減量目標，「這是硬指標、絕對的減量」，要這兩個條件同時滿足才可以適用優惠費率。

至於自願減量專案，蔡玲儀解釋，這是抵換專案，申請先決條件為「不是法規或政府要求做的減量」，完全是自願性減量，若是法規要求的減量，就不能據此提出減量專案來申請核發碳減量額度，跟自主減量計畫不同。

蔡玲儀舉例，目前空汙法要求企業將鍋爐改善為符合空汙標準，若企業為了符合標準做鍋爐改善，雖然同時達到減碳效果，但不能就這樣同時申請減量額度；另外企業提的自主減量計畫，是環保署要求達到的減量目標，因此也不能據此申請自願減量額度。