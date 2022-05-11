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立委憂碳費優惠費率變「關說法條」 環保署允審慎修法

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
立法院社環、經濟等多個委員會今聯席審查溫管法草案。記者吳姿賢／攝影
立法院社環、經濟等多個委員會今聯席審查溫管法草案。記者吳姿賢／攝影

立法院社環、經濟等多個委員會今聯席審查溫管法草案，業者提出「自主減量計畫」並達成中央指定減量目標，將可申請碳費優惠費率，立委擔心若未訂定更清楚原則並釐清公平性問題，恐變成「關說法條」，環保署長張子敬表示，子法會審慎訂定才執行，不會有關說問題，但若立法技巧有疑慮，願意重新審視法條。

溫管法院版草案25條訂定「自願減量專案」，事業或有關單位可提出減量專案，執行溫室氣體減量後可申請核准取得減量額度，該減量額度可在指定平台移轉、交易或拍賣。另外，29條也訂定「自主減量計畫」，若有效減少溫室氣體排放量、達成中央指定目標者，可申請碳費優惠費率，

立委洪申翰表示，看不出兩者差別為何，也不知道業者的自願減量專案能否用來申請自主減量計畫，且若得到減量額度又符合申請優惠費率的條件，等於同一個企業做同樣一件事，但排放量、費率都降低，導致碳費得到減免，「這是政策所希望的嗎？」

張子敬表示，業者不能用同樣規畫同時申請自願減量專案跟自主減量計畫，兩者是分開的，其中自主減量計畫是希望實質減量，未來會授權訂定相關辦法，第一要是中央指定目標，要怎麼達到、投資及中間過程都會有所規範。

洪申翰質疑，自主減量計畫應誘發更深度減碳，但基線指定會遇到困難，第二會遇到公平性問題，假設一家公司有減量措施、排放密度明顯下降，但訂單增加導致排放量增加，這家公司要不要給優惠費率？另一家公司沒有實質減碳，但因為訂單減少，卻能得到優惠費率？

洪申翰說，中央主管機關指定的減量目標如何訂定也有疑慮，過去是訂定國家部門減量目標，但現在對象卻是企業，相關做法跟標準會引發爭議，有些領域容易減碳可得到優惠費率，難減碳的領域原本應該給予更多鼓勵卻反而拿不到優惠，若修法原則跟目的都不清楚，「很擔心這條最後淪為各界找民代關說，如果他說換冷氣就叫有效減碳、來申請優惠費率，你怎麼拒絕？」

洪申翰說，同意未來訂定子法，但母法至少要說清楚秉持的原則跟目的，否則「誰說了算？」他也不反對差別費率，但這條應該重新討論，包括法源、原則跟公平性問題都要審慎評估。

張子敬表示，必須要有實質減量才會納入，不會因為減產就給予優惠費率，減量目標也不見得是訂定單一公司，具體執行辦法也會跟產業界、經濟部等相關單位討論，未來會把執行辦法訂定好再接受申請，不會有關說問題，但若立法技巧有疑慮，願意再重新討論此條。

經濟部次長曾文生說，法案通過後、未來進到執行細節，還要做後續討論，包括目標如何訂定， 要讓產業在全球經濟系統有競爭力。

減碳 洪申翰

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