影／法籍男老師疝氣手術多年復發 微創手術解決困擾

50歲法國籍的男老師來台教書，日前開始出現鼠蹊部鼓脹，有疼痛感，他來台前已做雙側腹股溝疝氣手術，猜測應該還是疝氣的問題，到童綜合醫院泌尿科就醫，呂謹亨醫師診療並安排檢查後確認是雙側疝氣復發，做微創腹膜外內視鏡疝氣修補手術(TEP)，患者術後隔天即出院返家休養。

童綜合醫院泌尿科呂謹亨醫師表示，患者表示自己來台教書10年，在國外時曾做過傳統雙側腹股溝疝氣手術，沒想到最近兩側鼠蹊部又開始鼓脹起來，鼓起來的腫塊還能推回肚子裡，有時還出現疼痛感，自己推測應該又是疝氣發生，就到泌尿科進行診療。

患者是疝氣復發，10年前手術傷口處摸起來有硬硬的異物感，應為術後人工網膜及組織沾黏造成，若採用傳統手術方式，處理上困難較高，雙側鼠蹊部會有兩道4到6公分的大傷口；醫師與患者討論後施行微創腹膜外內視鏡疝氣修補手術，只需在下腹部開三個1到1.5公分的小洞(如珍珠奶茶吸管大小)，即可一次處理兩側的疝氣，也可從鼠蹊部內側詳細檢查並修補腹壁的破口。

手術傷口較小，疼痛時間短且恢復快，患者術後隔天即出院，回診檢查兩側鼠蹊部疝氣處不再鼓起來，腹壁摸起來就跟正常觸感一樣，沒有硬硬的異物感，患者開心與滿意，說與之前傳統手術比起來真的沒有什麼術後的疼痛感覺。

呂謹亨醫師指出，隨著年紀漸長導致腹壁組織退化，腹腔游離器官更容易因為搬重物、咳嗽、便祕、解尿困難等因素，造成腹腔內壓力增加而離開原本位置直接突出腹壁；多數成人疝氣都屬於腹股溝疝氣，也就是大腸或小腸掉落至腹股溝甚至陰囊，好發於老年族群，如有開刀傷口、抽菸、肥胖、攝護性肥大等多種因素，也都可能增加罹患疝氣的機率。