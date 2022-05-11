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用餐送住宿！漢來推「史上最強優惠」 把錢放大兩倍

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
漢來美食餐飲集團放大絕，祭出用餐單筆滿6,888元即送五星飯店住宿券，可謂史上空前優惠。圖為漢來海港餐廳美食。圖／漢來提供
漢來美食餐飲集團放大絕，祭出用餐單筆滿6,888元即送五星飯店住宿券，可謂史上空前優惠。圖為漢來海港餐廳美食。圖／漢來提供

隨著台全確診數屢創高峰，即使許多民眾已施打2或3劑疫苗，但對於外出用餐仍有疑慮。為鼓勵民眾到餐廳用餐消費，漢來美食集團推出史上最強優惠，用餐單筆消費滿6,888元、即送一張價值超過14,700元的五星級飯店住宿券，把錢放大兩倍有餘。

旗下有44家餐廳的漢來美食集團，結合關係企業漢來大飯店，於今起(5月11日)至6月30日推出用餐單筆消費滿6,888元(包廂、禮盒、糕餅小舖、酒水和宴會廳除外)，即贈送一張價值14,784元(含稅金及服務費)的飯店客房住宿券(精緻客房房型，限周日至周五，使用期限至2022/12/30)。

有別於高雄其他飯店推出房客享餐飲8.5~9折優惠，此次漢來美食結合漢來大飯店「用餐送住房」的活動，優惠創先例。

漢來美食指出，新冠疫情雖然已經走到後疫階段，但目前每天都有破萬確診人數，使得民眾對於外出用餐和聚會仍心存忌憚，全台有44家品牌餐廳的餐飲集團來說，只好使出殺手鐧，祭出歷來最大的優惠方案。業者表示，漢來美食旗下餐飲業態豐富，從自助餐、高檔米其林星級餐廳、頂級鐵板燒、牛排館、日料到平價的湯包、港點、蔬食等，大宴小酌、豐簡皆宜，選項也多。

同為關係企業的漢來大飯店則搭配美食餐飲券推出的「漢來饗樂趣」住房專案，每房4,900元起，就可獲贈2,000元漢來美食餐飲券，此餐飲券可直接使用在漢來大飯店內的美食餐廳，但限入住日期時使用。

此外，為體恤同住無需隔離的家人，漢來大飯店也推出「漢你守護新生活」住房專案，即日起至6月30日連住三晚共9,999元，不另加服務費與稅金，每房可入住兩人，包含海港自助式早餐並加贈防疫包。

漢來飯店客房居高臨下俯瞰大高雄，搭配推出多項優惠住房專案。圖／漢來提供
漢來飯店客房居高臨下俯瞰大高雄，搭配推出多項優惠住房專案。圖／漢來提供

住宿券 疫情

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