交通部減碳報告幾乎照抄溫管法草案 綠委砲轟真的很扯

交通部過去將運具電動化主責單位推給經濟部，屢次引發爭議挨批「踢皮球」，立法院社環、經濟委員會今聯席會議審查溫管法修正草案，交通部提出書面報告幾乎照抄溫管法院版草案條文，僅微調細部文字，綠委動怒「真的很扯」，完全看不到交通部相關政策，交通部應徹底檢討，主責推動低碳交通及運具電動化。

交通部今天提出溫管法修正草案書面報告，包括封面僅三面，並列出三大點說明事項，包括「訂修運輸部門溫室氣體減量行動方案」、「與中央科技主管機關共同研析及掌握氣候變遷趨勢」、「訂修本部業務範疇之調適行動方案」。

細究交通部書面報告三大點內容，通篇幾乎都是照抄溫管法院版修正草案法條，只是把草案中的「中央目的事業主管機關」改為「本部」等部分文字調整。例如溫管法院版草案第19條訂定，中央目的事業主管機關應就易受氣候變遷衝擊之權責領域，邀集中央及地方有關機關」學者、專家、民間團體舉辦座談會或以其他適當方法廣詢意見，訂修該領域之調適行動方案送中央主管機關。

而交通部報告第三大點第一項表示，本部將就易受氣候變遷衝擊之業務範疇，邀集中央及地方有關機關學者、專家、民間團體舉辦座談會或以其他適當方法廣詢意見，訂修該業務範疇之調適行動方案送中央主管機關。

蘇巧慧質詢交通部次長祁文中，「請問交通部看過自己提出的書面報告嗎？你同意今天的報告打幾分？你看過其他部會提出的書面報告嗎？」祁文中說，「呃，會盡所能把報告做得簡單且明確」，並表示今天才看到報告。

蘇巧慧不滿說「真的很扯」，交通部報告只是將溫管法草案11條、12條、18條、19條貼上，就變成交通部要做的內容，完全看不到交通部其他相關政策。

蘇巧慧批評，如果交通部要貼法條，為何不貼她的版本第八條運輸管理、大眾運輸系統發展及其他運輸部門溫室氣體減量及低碳能源運具使用？「難道這就是交通部對減碳跟低碳交通的態度？」她說，交通部應該徹底改進、扮演重要角色，運具電動化不是只討論要不要賣電動車，而是關乎全台公路系統是否友善，讓運具電動化可以落實，「交通部難道不應該負責嗎？」

祁文中說，會尊重各委員意見，交通部的行動方案很具體。蘇巧慧回批，「那就寫出來啊，就算這是參加作文比賽，交通部也沒得名、不夠看。」