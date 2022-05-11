明起鋒面將至 氣象局曝影響最劇時間點

中央氣象局表示，今日對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，台中以南至屏東及南投有局部大雨發生的機率，高雄也有局部大雨或豪雨發生的機率；同時針對屏東縣、台東縣發布大雷雨即時訊息，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，民眾須注意戶外活動及行車安全。

氣象局預報員劉沛滕說明，今日水氣偏多，台灣各地上午即出現明顯的陣雨或雷雨，天氣不穩定，而高雄地區豪雨上午已發布豪雨特報，於上午六點至九點間有觀測到三小時累積97毫米的強降雨，台中以南也有局部大雨的機率，提醒民眾注意短延時的強降雨、雷擊、強陣風。

劉沛滕說，明天開始鋒面將逐漸接近台灣，明天晚上到後天中午，中部以北及宜蘭地區都會有局部大雨，尤其到了周六、日滯留鋒面會在台灣上空，天氣將會十分不穩定，西半部、宜蘭地區都可能出現局部大雨或豪雨，提醒民眾未來幾天要注意強降雨以及防汛工作，而且對流雲系發展旺盛時有強陣風跟雷擊，外出時務必注意。