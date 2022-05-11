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感動！新竹孕婦38周染疫 院長戴頭燈負壓病房接生

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感動！新竹孕婦38周染疫 院長戴頭燈接生母子均安

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
確診孕婦平安誕下男嬰，護理人員細心照顧，寶寶爸爸也在一旁紀錄這難得的一刻。圖／院方提供
確診孕婦平安誕下男嬰，護理人員細心照顧，寶寶爸爸也在一旁紀錄這難得的一刻。圖／院方提供

新竹市1名孕婦懷孕38周日前因確診收治新竹國泰綜合醫院負壓隔離病房治療，未料入院才1天，媽媽就出現產兆，在醫護團隊通力合作下，負壓隔離病房成了產房，新生兒平安呱呱落地，不僅母子平安，男嬰篩檢結果出爐陰性。院方分享這段疫情下的接生故事，讓不少網友直呼感動！

院方指出，該名年約40歲孕婦上周因感冒症狀發現自己確診，家中4歲大兒子也發燒確診，3日到院隨即收治負壓隔離病房，院長曾英智原本希望讓媽媽快快恢復，再返家慢慢等待孩子出生，未料天算不如人算，隔天晚間就開始出現產兆，趕緊聯繫在家無症狀確診居隔的爸爸緊急入院協助照護大寶。

4日晚上該名產婦開始規律陣痛，是胎中寶寶要出生的前兆，院方表示，目前國內確診孕婦大多是剖腹產，以減少待產中的不確定風險，但曾院長評估產婦狀況前2胎都為自然產，加上並無上呼吸道症狀問題，經與產婦討論後共享決策，選擇這胎也自然產。

面對醫院首次出現確診產婦要生產，國泰醫院緊急聯絡產房、兒科醫護團隊人力在專責病房著裝防護裝備，接生經驗豐富的曾英智早在去年就設想過可能會有確診產婦在負壓隔離病房生產，因此醫院自備了頭燈正好派上用場，取代手術燈光源。

院方指出，午夜過後產程加速，最後在半夜三點的負壓隔離病房內，3000多克新生兒寶寶平安呱呱落地，「原本大家值班的疲憊感，因為充滿生命力、療癒的哭聲，讓醫護人員都跟著提振精神」，新生兒也交由兒科醫師黃俊斌接手照護，送到保溫箱隔離並進行血氧心跳監測及新生兒健康評估，最後經3採確認寶寶沒有染疫。

國泰醫院也在臉書分享這段接生故事，並提到該名媽媽因為屬於輕症先出院，上周末帶著大兒子返家，繼續居家照護隔離，剛出生的男寶寶目前留在新竹國泰新生兒觀察室，由護理師們照顧陪伴，等待爸媽和2個哥哥康復後，一家5口團圓。

確診孕婦平安誕下男嬰，護理人員細心照顧。圖／院方提供
確診孕婦平安誕下男嬰，護理人員細心照顧。圖／院方提供
院長曾英智戴上頭燈進入負壓隔離病房替產婦接生。圖／院方提供
院長曾英智戴上頭燈進入負壓隔離病房替產婦接生。圖／院方提供

負壓隔離病房 新生兒 孕婦

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