快訊

感動！新竹孕婦38周染疫 院長戴頭燈負壓病房接生

嘉市議員戴寧遭控詐助理費518萬 檢起訴求重刑24年

聽奧／破大會紀錄！許樂飆出本屆賽會我代表團首金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南淹水警戒、高屏大雷雨開轟 豪大雨特報擴大至4縣市

聯合報 / 記者盧逸峰董俞佳／台北即時報導
中央氣象局針對嘉義、台南、屏東發布大雨特報、高雄豪雨特報。圖／氣象局提供
中央氣象局針對嘉義、台南、屏東發布大雨特報、高雄豪雨特報。圖／氣象局提供

鋒面將至，各地天氣不穩。中央氣象局針對嘉義、台南、屏東發布大雨特報、高雄豪雨特報。另外，高屏大雷雨持續至9時30分。

根據中央氣象局提供資料，今天累積雨量前10名分別如下：

● 77.0 mm 高雄市三民

● 76.0 mm 高雄市鼓山

● 68.5 mm 高雄市新興

● 60.0 mm 高雄市鳳山

● 56.0 mm 高雄市鳳山農試

● 49.5 mm 高雄市左營

● 48.0 mm 高雄市國一N361K

● 38.0 mm 高雄市仁武

● 36.5 mm 臺南市北門

● 35.5 mm 臺南市佳里

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，周五(13日)至下周一(16日)首波「梅雨季滯留鋒」徘徊，為各地帶來陣雨、雷雨的機率，應注意「中、小尺度」對流系統所伴隨的劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)，及累積的致災性降雨。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下周二、三(17、18日)「滯留鋒」南移至巴士海峽，天氣好轉，不過，這似乎是短暫的，下周四、五(19、20日)「滯留鋒」又逐漸北移，台灣天氣再度不穩定。需繼續觀察。

高雄市 吳德榮

延伸閱讀

周五首波「梅雨季滯留鋒」到 吳德榮：慎防致災降雨

高溫上看33度明水氣增 吳德榮：梅雨季滯留鋒周五報到

明天各地陣雨或雷雨 吳德榮預期梅雨這天到

氣溫漸回升 吳德榮：周日又有鋒面各地注意雷雨

相關新聞

周五起滯留鋒影響四天 留意致災性降雨

今天天氣不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨，各地有較大雨勢，午後降雨機率較高。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，周五到下...

台南淹水警戒、高屏大雷雨開轟 豪大雨特報擴大至4縣市

鋒面將至，各地天氣不穩。中央氣象局針對嘉義、台南、屏東發布大雨特報、高雄豪雨特報。另外，高屏大雷雨持續至9時30分。

對流旺盛豪雨特報高雄注意 高屏大雷雨持續至9時30分

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨。中央氣象局指出，高雄市有局部大雨或豪雨發生機率、高屏大雷雨即時訊息，持續至9時30分...

感動！新竹孕婦38周染疫 院長戴頭燈接生母子均安

新竹市1名孕婦懷孕38周日前因確診收治新竹國泰綜合醫院負壓隔離病房治療，未料入院才1天，媽媽就出現產兆，在醫護團隊通力合...

張子敬：大企業用碳費鼓勵減碳 小的不一定用同樣方式

立法院社環委員會今天審查「溫室氣體減量及管理法」修正草案，環保署長張子敬表示，減碳工作會「先大後小」實施，大企業要用碳費...

宿疾復發幸心導管手術及時搶救 醫籲落實定期追蹤

多年前曾因心肌梗塞合併心臟衰竭經醫院裝置血管支架的莊先生，術後未遵從醫囑定期回診，日前再次因心、腎衰竭合併急性肺水腫入院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。