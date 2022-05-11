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台南淹水警戒、高屏大雷雨開轟 豪大雨特報擴大至4縣市
鋒面將至，各地天氣不穩。中央氣象局針對嘉義、台南、屏東發布大雨特報、高雄豪雨特報。另外，高屏大雷雨持續至9時30分。
根據中央氣象局提供資料，今天累積雨量前10名分別如下：
● 77.0 mm 高雄市三民
● 76.0 mm 高雄市鼓山
● 68.5 mm 高雄市新興
● 60.0 mm 高雄市鳳山
● 56.0 mm 高雄市鳳山農試
● 49.5 mm 高雄市左營
● 48.0 mm 高雄市國一N361K
● 38.0 mm 高雄市仁武
● 36.5 mm 臺南市北門
● 35.5 mm 臺南市佳里
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，周五(13日)至下周一(16日)首波「梅雨季滯留鋒」徘徊，為各地帶來陣雨、雷雨的機率，應注意「中、小尺度」對流系統所伴隨的劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)，及累積的致災性降雨。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，下周二、三(17、18日)「滯留鋒」南移至巴士海峽，天氣好轉，不過，這似乎是短暫的，下周四、五(19、20日)「滯留鋒」又逐漸北移，台灣天氣再度不穩定。需繼續觀察。
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