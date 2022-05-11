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周五起滯留鋒影響四天 留意致災性降雨
今天天氣不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨，各地有較大雨勢，午後降雨機率較高。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，周五到下周一首波「梅雨季滯留鋒」影響，各地留意陣雨、雷雨，下周二、三天氣好轉不久，下周四、五又有滯留鋒北移。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新模式模擬顯示，周五(13日)至下周一(16日)首波「梅雨季滯留鋒」徘徊，為各地帶來陣雨、雷雨的機率，應注意「中、小尺度」對流系統所伴隨的劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)，及累積的致災性降雨。
吳德榮說，未來各地氣溫逐日下降、明顯轉涼，下周一晨、晚及周二晨，北台最低氣溫降至16度左右，應注意衣著調適。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，下周二、三(17、18日)「滯留鋒」南移至巴士海峽，天氣好轉，不過，這似乎是短暫的，下周四、五(19、20日)「滯留鋒」又逐漸北移，台灣天氣再度不穩定。需繼續觀察。
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