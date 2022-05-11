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宿疾復發幸心導管手術及時搶救 醫籲落實定期追蹤

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
張姓患者手術前左心臟血管冠狀動脈部分阻塞逾9成，相當危險。圖／醫院提供
張姓患者手術前左心臟血管冠狀動脈部分阻塞逾9成，相當危險。圖／醫院提供

多年前曾因心肌梗塞合併心臟衰竭經醫院裝置血管支架的莊先生，術後未遵從醫囑定期回診，日前再次因心、腎衰竭合併急性肺水腫入院，醫院急救發現其支架明顯狹窄，左冠狀動脈阻塞甚至逾9成，經醫師以心導管手術，暫時控制病情，醫師呼籲落實定期回診重要性。

麻豆新樓醫院心臟內科主治醫師李茂琦說，當事人原有高血壓、糖尿病及高膽固醇等病史，且吸菸習慣、糖尿病控制不良等，導致腎功能低下。考量病人腎功能不佳，先行處理較嚴重左冠狀動脈，術後並密切觀察顯影劑使用對腎功能影響，必要時施以輔助性洗腎，待腎功能較為穩定後，再來處理右冠狀動脈，以分次、逐步治療降低風險。

李茂琦進一步說，經詳細檢查後，患者其支架都有明顯狹窄、阻塞，左冠狀動脈主幹鄰近左前降支，左迴旋枝開口處已達90%狹窄；經患者同意，採取介入性心導管手術，具不須開刀、相對風險較低，住院時間也較短等優點。

李茂琦表示，為處理左冠狀動脈主幹合併左前降支、左迴旋枝分叉病灶，採用Culotte術式(褲腳型支架)並合併Kissing balloon(雙氣球擴張術)及POT技術(近端支架優化技術)，手術工序較為繁複細膩，患者術後效果極佳，度過腎功能衰退期，並於隔月完成右冠狀動脈介入手術，調養後病情穩定進步，順利出院。

李茂琦指出，冠狀動脈疾病會導致胸悶、胸痛及暈厥，如合併發生心肌梗塞死亡率極高，即使完成心導管介入手術，也僅暫時控制病情，後續務必遵從醫囑按時服藥，且確實控制心血管疾病危險因子，如糖尿病、膽固醇、高血壓等，保持理想體重、均衡的飲食習慣及適當熱量控制等都不可免。

麻豆新樓醫院心臟內科主治醫師李茂琦。圖／取自麻豆新樓醫院網站
麻豆新樓醫院心臟內科主治醫師李茂琦。圖／取自麻豆新樓醫院網站
經心臟血管放完支架後，血管明顯流通。圖／醫院提供
經心臟血管放完支架後，血管明顯流通。圖／醫院提供

腎功能 手術 患者

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