宿疾復發幸心導管手術及時搶救 醫籲落實定期追蹤

YouTuber當道，打開YouTube各類型網紅搶著拍影片，有的介紹美食、有的聊美妝。其中一位「77老大」竟然在影片中大談「放屁」，從中醫觀點講解一天到晚臭屁、多屁是因為身體何處出問題，如何透過茶飲、飲食解決，獲得167萬次觀看數。

2022-05-11 08:00