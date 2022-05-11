國衛院與台灣禮來簽合作協議 攜手打造精準醫療新里程

近年來，癌症治療呈現個人化精準醫療趨勢，越來越多癌症病友更因此重獲生機，為了造福更多癌症病友，並進一步推展我國個人化精準醫療科技，國家衛生研究院近日與台灣禮來簽訂合作協議，協議中，台灣禮來將加入國衛院「癌症精準醫療及生物資料庫整合平台合作示範計畫」，雙方皆期待透過資源整合、共享，為癌友找出更理想的治療策略，並促使國家級基因資料庫更趨完備，讓資料庫整體效益也獲得提升。

在簽訂儀式的過程當中，由國衛院院長梁賡義和台灣禮來總經理勝間英仁共同簽署這項合作協議，並由衛生福利部科技組技監施養志進行見證。台灣禮來總經理勝間英仁表示，身為健康醫療照護體系夥伴，禮來很高興能與國衛院共同合作推動個人化醫療，讓癌症患者、醫療服務提供者與整個醫療體系皆能受惠，並期望加速台灣生技醫療產業發展，共同為國人健康而努力。

國家衛生研究院院長梁賡義指出，國衛院作為任務導向型的國家醫藥衛生研究機構，近幾年與衛生福利部共同建構台灣精準健康照護體系，希望藉由精準分析基因型態，為病患提供更精準的醫療照護模式，透過這次合作簽約，期待台灣的精準醫療可以逐步走向全球尖端。

此外，藉由這次的合作協議，雙方也將針對特定癌別進行收案，並檢測出帶有罕見基因融合突變的患者，再經由醫院「癌症精準醫療臨床小組」（Molecule Tumor Board, MTB）評估，病患就有機會參與台灣禮來所進行的恩慈方案、臨床試驗，透過這樣的合作模式，也可幫助建立個人化醫療用藥機制。另一方面，參與恩慈方案、研究計畫的癌症病患也可望接受基因突變相對應藥物的治療，當越來越多的真實世界數據進入國家衛生研究院所「國家級人體生物資料庫整合平台」（National BioBank Consortium of Taiwan, NBCT），便可幫助提升當前精準醫療品質，同時也可促進台灣生技醫療產業發展。