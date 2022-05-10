聽新聞
test
0:00 / 0:00

遠離壞膽固醇 國內最新臨床指引公布 超標指數再加嚴

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
中華民國血脂及動脈硬化學會攜手中華民國心臟學會、臺灣腦中風學會、台灣介入性心臟血管醫學會，呼籲民眾應控制血脂、穩定服降血脂藥的重要性。記者許政榆／攝影
中華民國血脂及動脈硬化學會攜手中華民國心臟學會、臺灣腦中風學會、台灣介入性心臟血管醫學會，呼籲民眾應控制血脂、穩定服降血脂藥的重要性。記者許政榆／攝影

國內每4人就有1人血脂指數超標，稱為「壞膽固醇」的低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C），會讓缺血性腦中風、冠心症、周邊動脈疾病3類患者增加心血管疾病併發症，國內4大醫學會今公布最新臨床治療指引，上述3類患者的LDL-C指數應再下調，控制在55至70mg/dL。

台灣血脂盛行率逐年攀升，20歲以上高血脂盛行率高達25.6%，已達500萬人，109年國人十大死因統計，與高血脂相關的心臟疾病、腦血管疾病高居第二及第四名。

相較以前100mg/dL的血脂控制目標，近年越多研究佐證，將LDL-C降至70mg/dL或小於55mg/dL，能顯著降低缺血性腦中風、冠心症、心肌梗塞、心絞痛、周邊動脈疾病等心血管事件發生率。

中華民國血脂及動脈硬化學會理事長黃柏勳指出，中風、冠心症、周邊動脈疾病此3疾病有緊密連結，例如6成冠心病患者會同時合併中風、近7成合併周邊動脈疾病。高風險患者應積極降低「壞膽固醇」指數，才能避免陷入嚴重心血管疾病的負循環。

台灣介入性心臟血管醫學會秘書長黃啟宏列舉2名曾做心導管手術的病人，第1位術後穩定服用降血脂藥物，血脂控制良好病情穩定；第2位病人不按時服用藥物，且擅自停藥，1年多後又再次發生嚴重的心血管事件。

黃柏勳提醒，曾罹患心、腦、周邊血管疾病的高血脂患者，若隨意停藥，有可能1至2年內再次發生心、腦血管事件。一般口服降膽固醇藥多有健保給付。成大醫院內科部主任李貽恒表示，高風險患者應與醫師討論、穩定使用降血脂藥物，以降低心血管事件發生風險。

中華民國心臟學會理事長侯嘉殷表示，過去很多患者認為高血脂無症狀，以為可以隨意停藥，一旦發生併發症都很嚴重，且不可逆，新版治療指引中將「風險評估」概念帶入，不僅讓患者知道穩定用藥重要性，且臨床醫師可依高低風險患者，在藥物強度治療上有更明確指引。

「一人中風全家會發瘋！」台灣腦中風學會理事長李俊泰表示，當血管狹窄時容易導致缺血性中風，雖不是立刻發生，但臨床上將近50%血管狹窄並不會有症狀，但一旦發生中風很可怕，台灣每年約有3萬人中風，7成就是缺血性中風，因此維持血管健康，控制血脂非常重要。

血脂及動脈硬化學會常務理事謝宜璋指出，曾有冠狀動脈疾病的患者，像是曾裝心臟支架的病人，如果血脂沒控制好，除了原先地方塞著，其餘血管也會再出現狹窄，又得再次做手術。近年亞洲大型研究也發現，LDL-C降到70mg/dL以下，的確可降低患者併發心血管疾病。

醫師亦提醒疫情期間，許多民眾因害怕染疫而減少或自行取消回診；然而國外研究指出，高血脂患者的死亡風險較正常人增加2.13倍，醫師呼籲患者應積極治療切勿自行停藥。

患者 腦中風 膽固醇

延伸閱讀

8旬老婦血管阻塞變象腿 機械除栓術讓雙腿復原

40多歲女兒打2劑高端下半身癱 中風老母嚇到不敢接種

男人致命傷！科學家：新冠肺炎不只致命還會導致「不舉」

中風了手無力，適合使用「鏡像手」嗎？自評表幫你評估

相關新聞

空汙防制設備補助13年僅通過64件 環署擬修法增加誘因

環保署為鼓勵降空汙，若業者採行符合標準的汙染防制減量措施就可申請減免空汙費，但辦法公告13年來僅64件通過審查，為增加申...

遠離壞膽固醇 國內最新臨床指引公布 超標指數再加嚴

國內每4人就有1人血脂指數超標，稱為「壞膽固醇」的低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C），會讓缺血性腦中風、冠心症、周邊動脈疾...

13日前偏悶熱 14日起全台有雨低溫探16度

氣象局今天說，13日前偏悶熱，局部地區和山區防大雨；14日起受滯留鋒影響，全台有雨，西半部及東北部可能有豪雨，加上東北季...

國衛院與台灣禮來簽合作協議 攜手打造精準醫療新里程

近年來，癌症治療呈現個人化精準醫療趨勢，越來越多癌症病友更因此重獲生機，為了造福更多癌症病友，並進一步推展我國個人化精準...

健康你我他／餐廳勤消毒 祈禱別被停業

去年五月中旬疫情進入三級警戒，餐廳禁止內用之際，弟弟的小女兒放棄在日本大學學業回來。機場檢驗過關，里幹事要求她隔離三周，...

健康主題館／長者防跌 居家空間6注意

老年人最怕跌倒，一旦跌倒過就容易一跌再跌。常發生在半夜想上廁所時，一下床就軟腳或不穩而跌坐在地，不僅可能造成身體傷害，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。