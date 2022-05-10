遠離壞膽固醇 國內最新臨床指引公布 超標指數再加嚴

國內每4人就有1人血脂指數超標，稱為「壞膽固醇」的低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C），會讓缺血性腦中風、冠心症、周邊動脈疾病3類患者增加心血管疾病併發症，國內4大醫學會今公布最新臨床治療指引，上述3類患者的LDL-C指數應再下調，控制在55至70mg/dL。

台灣血脂盛行率逐年攀升，20歲以上高血脂盛行率高達25.6%，已達500萬人，109年國人十大死因統計，與高血脂相關的心臟疾病、腦血管疾病高居第二及第四名。

相較以前100mg/dL的血脂控制目標，近年越多研究佐證，將LDL-C降至70mg/dL或小於55mg/dL，能顯著降低缺血性腦中風、冠心症、心肌梗塞、心絞痛、周邊動脈疾病等心血管事件發生率。

中華民國血脂及動脈硬化學會理事長黃柏勳指出，中風、冠心症、周邊動脈疾病此3疾病有緊密連結，例如6成冠心病患者會同時合併中風、近7成合併周邊動脈疾病。高風險患者應積極降低「壞膽固醇」指數，才能避免陷入嚴重心血管疾病的負循環。

台灣介入性心臟血管醫學會秘書長黃啟宏列舉2名曾做心導管手術的病人，第1位術後穩定服用降血脂藥物，血脂控制良好病情穩定；第2位病人不按時服用藥物，且擅自停藥，1年多後又再次發生嚴重的心血管事件。

黃柏勳提醒，曾罹患心、腦、周邊血管疾病的高血脂患者，若隨意停藥，有可能1至2年內再次發生心、腦血管事件。一般口服降膽固醇藥多有健保給付。成大醫院內科部主任李貽恒表示，高風險患者應與醫師討論、穩定使用降血脂藥物，以降低心血管事件發生風險。

中華民國心臟學會理事長侯嘉殷表示，過去很多患者認為高血脂無症狀，以為可以隨意停藥，一旦發生併發症都很嚴重，且不可逆，新版治療指引中將「風險評估」概念帶入，不僅讓患者知道穩定用藥重要性，且臨床醫師可依高低風險患者，在藥物強度治療上有更明確指引。

「一人中風全家會發瘋！」台灣腦中風學會理事長李俊泰表示，當血管狹窄時容易導致缺血性中風，雖不是立刻發生，但臨床上將近50%血管狹窄並不會有症狀，但一旦發生中風很可怕，台灣每年約有3萬人中風，7成就是缺血性中風，因此維持血管健康，控制血脂非常重要。

血脂及動脈硬化學會常務理事謝宜璋指出，曾有冠狀動脈疾病的患者，像是曾裝心臟支架的病人，如果血脂沒控制好，除了原先地方塞著，其餘血管也會再出現狹窄，又得再次做手術。近年亞洲大型研究也發現，LDL-C降到70mg/dL以下，的確可降低患者併發心血管疾病。

醫師亦提醒疫情期間，許多民眾因害怕染疫而減少或自行取消回診；然而國外研究指出，高血脂患者的死亡風險較正常人增加2.13倍，醫師呼籲患者應積極治療切勿自行停藥。