性暴力黑數恐高達20萬件 婦團重現受害者心路歷程

據衛福部統計，每年約有1萬件性侵害案件被通報，現代婦女基金會表示，英日韓、瑞士、加拿大等國調查報告卻指出，8成以上性暴力事件未報案，多數國家未報案比例甚至超過9成，若以此推估，台灣每年的性暴力案件的犯罪黑數可能多達3到20萬。

每年發起反性侵害預防倡議行動的現代婦女基金會，今年以「相信、現在發聲」為主旨，策畫「迴路」行為藝術攝影，邀請演員吳可熙一人分飾六角，演繹不同性別、形象被害者的心路歷程，後續也計畫發展為私小說，舉辦展覽呈現。

現代婦女基金會表示，據日本、韓國、英國、瑞士、加拿大、紐西蘭近年調查報告指出，8成以上的性暴力案件沒有報案，多數國家未報案的比例更超過9成，此外，加拿大統計局2019年研究指出，性侵受害者不向警方報告受害的原因，43%認為犯罪者不會受到應有懲罰，34%表示感到羞恥或尷尬，25%認為自己不會被相信，而有19%認為舉報會給家人帶來恥辱。

現代婦女基金會執行長范國勇表示，上述研究和台灣的經驗相似，被害者可能曾嘗試向身邊親友透露，但卻遭到質疑或負面回應；相關新聞事件下的酸民留言，也讓被害者常常面臨極大的身分曝光和被質疑的壓力，而不願或不敢對外求助。

現代婦女基金會說，台灣沒有未報案統計數據可參考，但若以每年約1萬件通報，再參考國外數據推估，一年發生的性暴力案件可能多達3至20萬的犯罪黑數，另從基金會服務數據可見，願意向基金會尋求協助的受害者中，仍有五分之一在案發半年以後才正式求助，被害者對外求助的遲疑，也可能使其後續司法及復原之路走得更為辛苦。

范國勇說，由於社會大眾不了解性暴力事件的發生情境，經常帶著「性侵害很少發生」、「對方形象很好，不可能會做這種事」、「好女孩不會發生這種事」等刻板印象；另一方面許多案件也顯示，加害人其實就存在我們身邊，形象可能很好、地位崇高，或是看起來和藹可親、老實憨厚，社會的迷思讓經常被加害者利用而得以持續犯案。

現代婦女基金會近年推動反性侵倡議，蒐集到許多不願求助的被害者故事，執行秘書吳姿瑩表示，「迴路」是由基金會和6位性侵被害者共同完成，受害者在現實生活中無法曝光為自己的處境發聲，外界對被害者只存有隱身在角落、戴著墨鏡和口罩灰暗的既定印象，但他們其實渴望被理解，因此當他們知道是由吳可熙扮演自己，都感到非常激動，就好像他們自己親自來到記者會述說自身困境，也更有勇氣面對復原之路，也呼籲民眾捐款支持「展心復原計畫」，讓基金會長期幫助受害者踏上復原之路。