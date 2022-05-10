確診長者居家照護 及早發現身心狀況避免退化

國內COVID-19疫情升溫，高齡確診者增多，高雄榮民總醫院高齡醫學中心醫師林育德表示，對於長者的居家照護，需及早發現身心狀況、疾病惡化危險徵兆，並避免身心功能退化。

林育德今天下午出席高市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，說明確診長者居家照護注意事項。

林育德說，長者易多重共病、疾病變化快速，如有喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、尿量減少等，應緊急醫療診治。

在確診長者居家照護期間，林育德說，照顧者要及早發現身心狀況、注意疾病惡化危險徵兆，如觀察是否有活動力差、走路不穩、跌倒、認知功能下降、嗜睡、意識紊亂、食慾不振、情緒憂鬱等，如有，要向醫師諮詢回報。

由於確診隔離，活動空間受限，林育德說，也要避免長者在這段期間內身心功能退化，讓長者多下床活動，進行體適能或認知促進活動，強化時間、日期、地點定向感，做好防滑措施，如使用輔具等預防跌倒，並給予心理支持。

有慢性疾病的長者，也要按時服藥、定期監測，並補充足夠水分與均衡營養攝取，維持規律正常生活作息、充足睡眠等。另外，照顧者維持自己身心健康也很重要。

林育德說，確診長者若有失智，照顧上會更困難，容易出現惡化異常精神症狀、急性譫妄、混亂，民眾可善用高市失智照護服務網絡，或電話諮詢。