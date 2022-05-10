空汙防制設備補助13年僅通過64件 環署擬修法增加誘因

環保署為鼓勵降空汙，若業者採行符合標準的汙染防制減量措施就可申請減免空汙費，但辦法公告13年來僅64件通過審查，為增加申請誘因，環保署表示，將向業界蒐集意見，研擬修正減免辦法。

環保署民國97年公告「公私場所固定汙染源空氣污染防制設備空氣汙染防制費減免辦法」，採行汙染防制減量措施、有效減少汙染排放量達一定程度者，得向地方主管機關申請獎勵、減免空氣汙染防制費。

購置設備指定削減項目包括硫氧化物、氮氧化物及揮發性有機物，補助額度不得超過申請前一年度實際繳納該種空汙費費額的兩倍；揮發性有機物耗材費用也有額外補助辦法。

環保署統計97年至110年，目前購置設備的減免申請案件僅95件，其中64件通過審查、比率67%，另有23件遭到駁回申請、還有8件補件當中。通過的64件當中高達63件為申請揮發性有機物，氮氧化物僅1件、硫氧化物僅「掛零」。

環保署研判，目前申請程序較為繁瑣，業者須於設置前就提出申請，並在60天內完成審查，若審查未過必須在30天內提交補正資料，現行遭到駁回的案件多數都是超過期限未補正。另外，補助發放也分三波，第一波是設置前發40%，完工後再發40%，最後操作一年後才會發放剩下的20%。

地球公民基金會副執行長王敏玲表示，南部人的空汙季非常長，即使到現在5月了都還沒完全結束，而且天氣一熱還有臭氧問題，空汙季根本不能說只到3月底。

針對空汙減量政策，王敏玲表示，環保署想要做的各種努力，都請盡量溝通進行，中南部民眾只期待要有效達成環保署想防制的空汙，畢竟去年中南部很多地方PM2.5濃度又退步了，都已經2022年，不知道等一口乾淨空氣還要等多久。