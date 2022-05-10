雲林首例確診產婦緊急剖腹產子 雙胞胎PCR陰性

台大醫院雲林分院9日凌晨1時25分完成雲林縣首例COVID-19確診產婦的剖腹產，喜迎雙胞胎男嬰，母子平安，母親目前在專責病房隔離休養，嬰兒PCR結果為陰性，在加護病房觀察。

雲林縣長張麗善今天到醫院透過視訊慰問產婦與感謝婦幼醫療團隊的全力付出。

台大醫院雲林分院婦幼醫學中心主任徐明洸表示，8日下午接獲鄰近婦產科診所緊急因前置胎盤急性出血轉診的產婦，31週的產婦由於大量出血，醫療團隊緊急為她接生，然而，抵達急診再次確認PCR核酸檢測結果才發現是陽性確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

徐明洸提到，為保護醫護人員與母嬰安全，採取高規格防疫措施，麻醉科、婦產科、開刀房醫護等10多人協力接生寶寶，參與手術的醫護人員都穿著全套防護隔離衣，手術歷經1個多小時順利完成。

徐明洸指出，確診產婦9日凌晨1時25分平安剖腹生產，雙胞胎體重分別為1590公克與1480公克，目前兩名新生兒於加護病房觀察，媽媽則是轉往專責病房隔離休養。

台大醫院雲林分院副院長劉宏輝說，COVID-19疫情肆虐2年多來，院方首次面對確診產婦生產，照護團隊身兼重任與龐大壓力，由徐明洸、醫師凃怡安和林宜衡協力開刀搶救；新生兒急重症照護團隊副主任蔡政憲、小兒科醫師林杏佳在旁待命。雙胞胎出生後隨即插管治療，目前生命徵象皆為穩定。