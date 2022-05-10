擺脫肥臀、粗腰 五個辦公室運動教你享健康

上班好累好忙，沒時間運動？運動要換衣服、找場地，好麻煩還是算了吧？根據澳洲研究，久坐1小時壽命將縮短22分鐘、每天久坐6小時，將減壽約5年。不想「越坐越短命」，臺北市職能治療師公會理事長沈明德，教你5個辦公室運動，輕鬆找回健康！

五個辦公室運動 坐著也能輕鬆瘦

這五個運動，統統都是坐在椅子上就可以完成。

1.坐姿抬腿：手抓椅子扶手或椅子兩側，坐椅子二分之一前緣，背打直、收下巴，慢慢將膝蓋打直、腳往上勾停10-15秒，感受大腿肌肉用力，放下、重複15次，一次一隻腳，可以鍛鍊股四頭肌。

坐姿抬腿 圖／聯合線上提供

2.坐姿開合：坐椅子二分之一前緣處，大腿往外打開，可用彈力帶稍微限制大腿，慢慢用力打開，再往內縮，如果有一顆球或枕頭也可放在內側，往內夾緊，一次2秒，重複15次，可以訓練內收、外展肌群。

坐姿開合 圖／聯合線上提供

3.坐姿深蹲：雙手扶在桌面上，雙腳打開與肩同寬，臀部像坐椅子一樣往下坐，但不要碰到椅子，每次在最低點維持兩秒，再回到站直姿勢，每組重複15次，可以鍛鍊大腿和臀部肌群。

坐姿深蹲 圖／聯合線上提供

4.水平上舉：可坐在椅子上或站姿下進行，雙手各持600ml水瓶，預備時雙手與肩同寬，並橫握水瓶於肩膀高度，接著出力往正上推舉，再放回預備位置，重複15次，可鍛鍊三角肌。

水平上舉 圖／聯合線上提供

5.坐姿撐體：保持好的坐姿，雙手扶在椅子兩側，撐起身體讓臀部離開椅面，停留1至2秒就可坐下，重複15次，可以鍛鍊三頭肌。

坐姿撐體 圖／聯合線上提供

從每天五到十分鐘的「微運動」開始

有人擔心，在辦公室做運動會引人關注，沈明德指出，有效利用零碎時間，從每天5到10分鐘的「微運動」開始，輕鬆把運動變成生活習慣，也有助運動量的提升喔！

例如，可把搭電梯改為走樓梯，上廁所時可以動一下關節，或簡單的伸展、肩關節運動。每坐1小時稍微站起來接電話、眼睛活動一下看遠方。

如果真的離不開位置必須坐著，也可以練習抬頭挺胸、肚子用點力量，訓練身體核心肌群運動；即便只是單純的墊腳尖，每次撐5至10秒放下，都可以幫助血液循環變好，對健康促進有益。

營造辦公室運動好環境

沈明德強調，辦公室運動風氣的提升，除透過員工自身覺察外，也可以採用坐立兩用的升降辦公桌，方便隨時坐著或站著，有助燃燒更多卡路里、減少背部痠痛，或是搭配使用只有下半身的健身車，解決擠不出時間運動的困擾。此外，也在可在辦公區域掛彈力帶，工作累了就拉一拉，紓壓也強肌。

不讓辦公室久坐，成為肥臀、粗腰的代名詞，沈明德呼籲更多人利用5個簡單辦公室運動，搭配微小行為的改變，以及公司倡導鼓勵員工運動的風氣，就可以讓辦公室也能隨時做運動，輕鬆找回健康。

審稿、動作設計╱沈明德理事長

臺北市政府衛生局 廣告