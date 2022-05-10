「百萬現金」得主是不是你！ 國旅券抽獎名單曝光

為了鼓勵民眾多使用國旅券，不僅觀光遊樂業者推出百萬現金抽獎活動，觀光局也推出加碼抽獎活動，今天抽出百萬現金得主，以及333份主題樂園及26份國旅券第二波加碼獎品。觀光局長張錫聰表示，盡管觀光遊樂業的家數最少，但提供獎項非常豐富，總計1800多項，其中最大獎就是現金一百萬；觀光局也有加碼26項獎品，包括按摩椅、gogoro、住宿券等，總計價值約60萬元。

根據觀光局統計，國旅券使用率約72.67％、超過173萬人使用，推估帶動至少346萬次人出遊，旅遊及周邊產值推估為84億3700萬元。另有有52萬人3,545人次參與抽獎，活動期間帶動約740萬遊客人次，創造營業額逾70億元。

張錫聰表示，剩餘的經費將投入特色團遊，透過旅行業包裝住宿、遊覽車、餐廳、景點、觀光遊樂業，甚至是觀光工廠等旅遊產品，換句話說，一日遊不在補助範圍之內。

張錫聰也提到，旅行業參與特色團遊補助的意願比國旅券來得高，國旅券只有1500多家旅行社參與，約有一半旅行社沒有參加，但特色團遊則有2400多家參與，後續會透過剩餘款執行狀況，了解帶動國旅的情形，持續精進檢討。

至於今年是否還有可能推國旅補助？張錫聰表示，部長王國材持續爭取，適當必要時就會推出；至於下半年是否有可能，則要看爭取的結果，會滾動式檢討。

對於衛福部長陳時中認為七月有可能開國門，張錫聰表示，這是大家所期待，也是觀光局期盼的，希望愈快愈好，但還是以防疫為優先。

觀光局表示，得獎名單將於5月11日國旅券抵用平台公布（https://1000.taiwan.net.tw/OtherDiscount.aspx）。另為了歡慶五月溫馨月，也推出台灣好樂園媽媽溫馨月優惠活動，如小叮噹科學主題樂園啾愛媽咪門票76折優惠、杉林溪森林生態渡假園區5月14日前住宿只要2199元起、泰雅渡假村帶媽媽入住宿享8折優惠、九族文化村官網下載優惠憑證，享門票83折。

此外，劍湖山世界5月女生購票只要299元、尖山埤江南渡假村孕媽咪及新手媽咪免門票、義大世界即日起至5月31日大人只要750元約83折、遠雄海洋公園5月22日前媽媽門票0元。