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光田醫院團隊動員 確診孕婦順利生產

中央社 / 台中10日電

1名33歲孕婦懷孕36週時確診COVID-19，光田醫院大甲院區收治孕婦後，決定為孕婦進行剖腹產，院方今天表示，在團隊合作下完成手術順利生產，而寶寶採檢為陰性。

台中光田綜合醫院在新聞稿中指出，這名孕婦在懷孕36週3天時，因為出現喉嚨痛等症狀，在5月2日快篩後發現確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），在經1922通報後，被疾病管制署送至光田綜合醫院大甲院區。

光田醫院婦產科醫師徐廣鵬表示，孕婦這次是第3胎，前2胎也都由他接生。孕婦在得知確診時，曾猶豫是否居家隔離後再赴醫院生產，但懷孕36週以上都需留院，加上老公及大女兒也陸續確診並在家隔離，為了顧及家人與寶寶的安全，最後決定於6日下午剖腹生產。

在徐廣鵬的領軍下，院方指出，這項手術結合了婦產科、麻醉科、小兒科等醫護人員總動員，且全副武裝，在手術1小時後，順利產下1名健康的女嬰，體重2625公克，母女均安，且嬰兒PCR（核酸檢測）2次採檢都是陰性，讓產前擔心的媽媽鬆了一口氣。

此外，光田醫院沙鹿院區5日也接獲另一名19歲確診產婦案例。院方表示，這名產婦為南投埔里人，懷孕36週，5日清晨因宮縮而至埔里的醫院就醫，在快篩時才發現確診，因醫院當時沒有專責病床，在中區指揮中心協調下轉送至光田綜合醫院沙鹿院區。

光田醫院沙鹿院區婦產部醫師蘇棋楓臨危受命，帶領醫療團隊進行手術，院方指出，過程僅花半小時左右即完成剖腹手術，產下1名男嬰，目前母親恢復的狀況良好，而男嬰經2次PCR檢測都為陰性。

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