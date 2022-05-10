來者不鋸！婦風濕膝變形更致骨髓炎 醫秉初衷助邁步

嘉義縣1名55歲賴姓婦人因風濕病，膝關節嚴重變形，動人工關節置換手術，卻種下難治型慢性骨髓炎的遠因，住院期間又不慎跌斷腳，病情雪上加霜。當時醫師建議截肢，她只好求助大林慈濟醫院。

骨腫瘤及關節重建科主任謝明宏堅持「來者不鋸」，與整形外科聯手歷經30幾次手術，置入腫瘤型人工膝關節，終讓病人正常走路，重回健康生活。

謝明宏說，病人曾做人工膝關節置換手術後，因表皮壞死再接受皮瓣轉移，但數月下來關節腫脹、走路疼痛跛行。檢查發現，她內側膝蓋關節不穩定且感染，移除人工關節後，在關節內放入含抗生素骨水泥，3個月後等感染控制住，再重建原本的膝關節。

謝明宏指出，病人每次出院後，卻又常反覆感染，有時發燒、膝蓋腫漲，有時傷口化膿，需要入院打抗生素、手術清創，甚至移除原有人工膝關節，這幾年因這種難治型的慢性骨髓炎，共住院20次、歷經30次手術。

控制骨髓炎後，病人卻又不慎跌倒，造成在人工關節下方5公分處骨折，謝明宏表示，在骨折固定手術後，雖然再次恢復關節原有功能。但細菌在病人免疫力變差時伺機作怪。

面對千瘡百孔的腳部，是否該跟病人討論截肢？謝明宏想起骨科傳統，「來者不拒、來者不懼、來者不鋸」，謝明宏先切除更大範圍死骨與不健康軟組織，再由整形外科醫師許宏達執行肌肉皮瓣手術。

他說，手術須考慮骨髓炎是否得控制，原本長短腳怎麼改善，軟組織能否完整覆蓋與重建關節穩定度，再使用能提供更膝蓋更好保護力的腫瘤型人工膝關節將。

賴姓婦人術後傷口恢復狀況良好，一周後開始復健，3個月後便能不使用拐杖走路，抬腿可正常彎曲。她說，當聽到可能截肢時很難過，無法接受一輩子要拿拐杖。聽到醫師要幫忙裝人工膝關節時很開心，如今復原狀況好，身心都健康。