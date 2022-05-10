歡慶端午 台彩宣布加碼6.6億元

台灣彩券公司今天宣布端午加碼活動，加碼總獎金6.6億元，創歷年端午加碼次高的獎金。其中「大樂透」將於5月17日加開100組100萬元獎項，「威力彩」則於5月16日至7月14日視頭獎累積金額機動加碼2億元，「39樂合彩」連續18期獎金加碼，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」6月3日起獎金加碼16天。

台彩表示，今年端午4款熱門遊戲同慶加碼、總加碼獎金達6.6億元，民眾即日起可到全國各地公益彩券投注站指名購買端午加碼的各期彩券，把握加碼開財運的好時機。

台彩董事暨發言人黃志宜說，「大樂透」於5月17日加開100組100萬元獎項，總加碼獎金1億元，民眾購買5月17日當期開獎的「大樂透」除了可以對例行開獎的頭獎至普獎的獎項外，只要彩券號碼完全對中任一組加開的6個促銷獎號（01~49號，每組開出6個號碼），就可以獲得100萬元獎金。

台彩指出，端午加碼期間一張大樂透彩券可以先對億元頭獎再對百萬加碼獎項，但若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分。若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到6月24日為止。

「威力彩」則採機動加碼，從5月16日至7月14日期間視頭獎累積金額機動加碼，若前期累入頭獎金額未達3億元，當期頭獎將額外加碼2億元，活動期間以加碼1次為限。

此外，每注售價25元的「39樂合彩」5月16日起至6月4日連續18期「二合」玩法獎金加碼，單注獎金從1,125元提高至1,500元，每期每組選號均設有銷售注數上限3,000注；每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」自6月3日起獎金加碼16天，其中「基本玩法」1~6星9個獎項獎金加碼，「猜大小」與「猜單雙」玩法的猜中「單」或「雙」獎金倍數也由6倍提高為7倍。