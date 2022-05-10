不油膩又養生的金旺來五穀粽明天開賣 2萬顆賣完等明年

雲林林內鄉農會「金旺來五穀粽」連年獲好評，每次開訂即秒殺，農會股長陳俊吉今天參加古坑鳳梨行銷，會後受訪時說，這次訂單明天上午8點起開放電話（05）5892002預購， 限量2萬顆，售完為止，可以選擇宅配或至農會領貨，訂完最快3天就可以領粽。

林內鄉鳳梨品種以台農17號金鑽鳳梨為主，種植面積達150公頃，陳俊吉說，農會前年首推鳳梨包粽，鹹中帶酸的口味，中和油膩感，且迎合現代人養生飲食，一上市便大受歡迎，經不斷改良，配料除了有國產豬肉、花生、薏仁、蛋黃、香菇、蓮子等，還有重要角色鳳梨及五穀米。

林內鄉農會總幹事黃國洲說，每年包粽平均會用掉2噸鳳梨，除了協助農民行銷鳳梨，也藉機推廣鳳梨菜色，就像農會300名家政媽媽一樣，用巧手就能包出美味可口的金旺來五穀粽，每顆用料實在，重量達200克，粒粒飽滿也象徵「滿滿幸福」。

黃國洲表示，今年金旺來五穀粽推出6入裝、10入裝等2款包裝，小家庭或多人家族可依食用需求訂購，送禮自用皆宜且不漲價，維持既往售價300元及480元，宅配運費另計，或可選擇到農會取貨；另農會25日上午10點到11點分別至林中、林南社區免費宴請社區品嘗鳳梨粽和鳳梨苦瓜雞湯，共度端午佳節。