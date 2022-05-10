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6歲童染疫後退燒卻雙腳劇痛 就醫才知併發橫紋肌溶解症

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
台北慈濟醫院兒科部主治醫師吳秉昇在專責病房照顧染疫孩童。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院兒科部主治醫師吳秉昇在專責病房照顧染疫孩童。圖／台北慈濟醫院提供

新北一名6歲孩童確診後好不容易退燒，但卻突然雙腳小腿疼痛，無法站立及行走，台北慈濟醫院兒科部主治醫師吳秉昇表示，經抽血發現孩童為染疫後併發的「橫紋肌溶解症」，在輸注大量生理食鹽水幫助代謝下，隔天就大幅改善；這類案例雖有但相當罕見，呼籲有雙腳劇痛或伴隨尿液減少情形就要就醫。

新北有名6歲孩童因輕症確診而由母親陪伴居家照護，但退燒兩天後卻突然雙腳小腿疼痛、無法站立與行走，甚至碰到就痛得受不了。母親替孩童按摩雙腳雖稍得舒緩，但仍無法站立跟行走，於是趕緊掛號台北慈濟醫院視訊門診。

吳秉昇說明，從視訊診療中了解到，該名6歲孩童是因為劇痛無法站立，而非無力造成，所以初步排除神經系統造成的無力情況，懷疑是肌肉的問題而建議就醫。

到院檢查發現孩童血液中的磷酸肌酸激脢（CPK）達6900 U/L，遠高於正常應低於的300U/L，診斷為染疫後併發的「橫紋肌溶解症」，為避免併發急性腎衰竭，醫療團隊先給予500C.C的生理食鹽水，之後給予平常兩倍量的輸液，藉此增加病人排尿量，在臥床休息及適切治療下，腳痛已在住院後隔天大幅改善，且可以下床行走，三天後恢復活力，返家隔離。

吳秉昇指出，當肌肉受到外力影響，導致人體橫紋肌細胞被破壞，橫紋肌裡的酵素跟產物跑到血液裡，造成肌肉劇烈疼痛、腫脹、無法行走，就是「橫紋肌溶解症」，常見於激烈運動或病毒感染，而新冠肺炎病毒併發橫紋肌溶解症雖曾有案例，但相當罕見。

正常情況下，肌肉酵素不會大量出現在血液中，一旦大量肌肉酵素進入血液，必須靠腎臟代謝才能排出體外，若未及時發現、補水，導致代謝廢物阻塞在腎臟，就會出現尿量減少及茶色尿液、電解質失衡，嚴重可能導致急性腎臟衰竭。

吳秉昇提到，新冠肺炎造成的橫紋肌溶解症，在成人或孩童上都相當罕見，且出現在急性症狀改善之後，再加上居家照護就醫不便而常遭忽略，所以染疫後即使退燒且臨床症狀慢慢改善，但雙腳出現劇烈疼痛、無法站立或伴隨尿液減少的情形，就要盡速尋求醫療協助。

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