持續降雨、氣溫低 花蓮西瓜產量少價格貴2成
今年3月降雨影響西瓜授粉，導致花蓮南區西瓜產量減少，較往年平均減少3成，體型也小了1號，跟去年相差3至5台斤，價格也因收成減少，漲幅約2成。壽豐鄉農會表示，南部西瓜產量也不多，主力產區剩下壽豐鄉、鳳林鎮，想要在夏天吃西瓜手腳要快，以免向隅。
花蓮西瓜栽種品種主要為「華寶西瓜」，平均每顆約重25至28台斤，第一期西瓜約在5月中下旬上巿，產期約1個月。由於西瓜是耐旱蔬果，因此每年花蓮盛產的大西瓜，由南往北自炎熱的南區玉里鎮開始上巿，緊接著是瑞穗鄉、鳳林鎮，最後由壽豐鄉壓軸。
不過，受到氣候影響，壽豐鄉農會總幹事黃啟祥表示，今年南部與南區的西瓜在3月授粉時遇上降雨，裂果情況嚴重，地理位置較北邊的壽豐、鳳林，在3月底至4月初授粉，剛好降雨少，結果比較好，但在溫度不夠高的情況下，西瓜重量比往年預估減少3至5斤，品質、甜度不變。
「因為產量少，要吃西瓜手腳要快」黃啟祥說，雖然西瓜產量少又比較小，不過花蓮西瓜口碑很好，相信仍有許多人願意購買。鳳林西瓜農楊火土說，西瓜重量減少約5斤至25斤，幸好甜度有到15度，今年價錢應該比較好。
玉溪農會總幹事蔡宗翰指出，去年氣溫夠又少降雨，玉里西瓜大豐收，收成高達8至9成，今年3月授粉期持續下雨，氣溫又忽冷忽熱，收成率僅剩5至6成。
蔡宗翰說，過去每顆西瓜可超過30台斤，今年約在30台斤左右，好在口感依舊、多汁清甜，不過因收成少，今年西瓜會比較貴，去年30台斤的西瓜售價約550至600元，今年大概會落在700元左右，漲幅近2成。
另外，花蓮縣政府推廣產地直送線上下訂，民眾只要上網搜尋，就可購買各家小農的西瓜品牌，縣府今年加碼推出抽獎活動，即起至6月30日止，只要與縣府合作的瓜農訂購西瓜，就可取得參加資格，有機會抽中價值6萬元的獎品。詳情可至「2022花蓮西瓜節（https://www.2022hualienfruit.com.tw/watermelon/order）」官網查詢。
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