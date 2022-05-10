光田綜合醫院婦產科團隊為2確診產婦接生 產下男女嬰

不畏新冠肺炎病毒威脅，台中光田綜合醫院婦產科團隊最近為確診產婦接生，其中一名產婦產下女嬰，另一人生下男嬰，男女嬰兒PCR二次採檢都陰性，讓擔心孩子染疫的產婦都鬆了一口氣。

台中光田綜合醫院上周陸續接獲確診產婦生產之案例，33歲王姓婦人在懷孕36周又三天時，出現喉嚨痛等症狀，5月2日快篩後發現確診，產婦在經1922通報後，被疾病管制署送至光田綜合醫院大甲院區，決定剖腹，在光田醫院婦產科徐廣鵬醫師的帶領下完成手術生產。

王姓婦人是第三胎，前二胎都由徐廣鵬醫師接生，她在得知確診時，曾猶豫是否居家隔離後再赴院生產，但懷孕36周以上都需留院，丈夫及大女兒也陸續確診並在家居隔，為了顧及家人與寶寶的安全，最後決定於5月6日下午剖腹生產。

光田綜合醫院婦產科的徐廣鵬醫師領軍下，手術結合婦產科、麻醉科、小兒科等醫護人員總動員，全副武裝，手術一小時後，5月6日下午順利產下一名健康的女嬰，體重2625公克，母女均安，嬰兒PCR二次採檢都陰性，讓擔心孩子染疫的王姓婦人鬆了一口氣。

光田的沙鹿院區5月5日也接獲19歲確診產婦案例，產婦懷孕36周，5月5日清晨2點因宮縮而至埔里的醫院就醫，快篩時發現確診，醫院當時沒有專責病床，在中區指揮中心協調下轉送至光田綜合醫院沙鹿院區，該院婦產部蘇棋楓醫師臨危受命，帶領醫療團隊進行手術，過程半小時左右，早上5點完成剖腹，產下一名男嬰，母親恢復狀況良好，男嬰PCR二次檢測都為陰性。

蘇棋楓醫師表示，近期Omicron確診人數狂飆，在接獲要為確診產婦接生的消息時，醫護人員也會擔心染疫的問題，「不過在進入手術室後，看到產婦更需要我們，也就不會害怕了。」該名確診產婦生產當天，正好是蘇棋楓醫師的生日。

光田綜合醫院醫療副院長黃崇濱表示，病毒不會挑病人，無論產婦狀況如何，光田綜合醫院的各個部門都會盡最大的努力給予照護，面對全台各大醫院陸續接獲確診產婦需要醫護人員手術、接生的狀況，光田婦產科團隊，將為台中海線產婦的最佳後盾。