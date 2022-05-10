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疫情、物價漲 華山「孤老端午防疫關懷禮」認捐不到3成

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
疫情下服務更不能斷，華山基金會堅守第一線，提供長輩必要協助如關懷訪視、物資協助及陪醫取藥等，近期發起的「孤老端午防疫關懷禮」卻因物價上漲、疫情嚴峻等因素，至今認捐不到3成。圖/華山基金會提供
疫情下服務更不能斷，華山基金會堅守第一線，提供長輩必要協助如關懷訪視、物資協助及陪醫取藥等，近期發起的「孤老端午防疫關懷禮」卻因物價上漲、疫情嚴峻等因素，至今認捐不到3成。圖/華山基金會提供

抗疫時代，華山基金會為守護在地弱勢長輩，端午節前夕發起「孤老端午防疫關懷禮」，伴長輩抗疫過端午，但因現逢本土疫情加遽、人心惶惶，又加上民生物價高漲，民眾荷包縮水，連帶行善也日趨保守，華山基金會嘆，距離端午節剩不到1個月，孤老端午防疫關懷禮認助卻不到3成。

華山基金會於台澎金馬設立近400個愛心天使站，服務約3萬名的失能、失智、失依長輩，近兩年多來，疫情下服務更不能斷，華山堅守第一線，提供長輩必要協助如關懷訪視、物資協助及陪醫取藥等，近期也展開「愛老人，端午動起來」，預計在端午前致贈「孤老端午防疫關懷禮」至孤老家中，關懷禮包含醫療口罩、抗菌香皂、麥片、麵線、粽子、祝福卡片及平安香包，守護弱勢長輩們度過疫情艱難時刻。

獨居於台北市中山區的102歲人瑞吳爺爺，重聽嚴重幾乎無法與人交談、和外界脫節，缺乏防疫用品及生活物資，常重複加熱電鍋菜或白飯配罐頭做三餐；華山站長知道後，帶著白板輔助跟爺爺溝通、告知疫情現況，並送上防疫及生活物資助他安心生活。

華山基金會表示，距離端午節剩不到1個月了，端午防疫關懷禮的認助卻還不到3成，亟待各界認助一份關懷禮350元，伴老寶貝們安心度疫情、溫馨過端午。愛心專線:(02)2836-3919陳小姐，劃撥帳號:19419426（戶名：華山基金會，備註:111端午關懷禮）

疫情 華山基金會 端午節

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