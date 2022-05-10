奇美醫經導管主動脈瓣膜置換術 完成54例半數過80歲

奇美醫學中心心臟血管內、外科今天發表「經導管主動脈瓣膜置換術(TAVI)」成果，至今已完成54例、80歲以上高齡者占50%，術後恢復快且降低身體負擔。

心血管內科主任施志遠表示，案例82歲病患有胃癌、肺炎等病史，走路暈眩跌倒、心跳緩慢，救護車送奇美急診，心臟血管內科診斷心臟衰竭、嚴重主動脈瓣膜狹窄。

團隊評估建議經導管主動脈瓣膜置換手術(TAVI)，因老人與妻育1獨子長期臥病在床，擔心無法負擔高額手術費，TAVI團隊了解後向他說明TAVI為健保有條件全額給付項目，80歲以上高齡病人符合給付條件，幫他申請健保給付通過，手術也順利完成，目前狀況穩定定期回診。

施志遠說，老化引起的主動脈瓣膜狹窄常發生在65歲以上老人，台灣已邁入高齡社會，國發會預估2025年超高齡社會，主動脈瓣膜狹窄問題隨之增加。早期沒有症狀，隨著嚴重度上升出現胸悶、喘、昏厥甚至猝死。當症狀發生時，預後相對也較差，而主動脈瓣膜狹窄沒有特別有效的藥物可以治療，只能透過手術來治療。

心血管外科主任吳南鈞指出，傳統開心手術較易讓病人抗拒排斥，除必須切開胸廓，高風險族群、術後產生的併發症及死亡率也不小，而TAVI與傳統開心手術適合身體較無法負荷開心手術的病人，且手術傷口小、恢復時間短、縮減住院天數併發症也較低，很快就能夠恢復正常活動，讓許多年長者、高危險群的病人有新選擇。

吳南鈞說，TAVI以往沒有健保給付時，病人需自費一百多萬元。去年健保開始有條件給付：適用80歲以上高齡病人、已接受過開心手術、主動脈鈣化嚴重、曾接受治療等不適合外科手術族群等，減輕病人經濟擔憂。

奇美表示，TAVI團隊的特色是每次手術前心臟內、外科醫師、麻醉科醫師、放射診斷科醫師以病人為中心，共同審慎評估、討論術式、如何降低併發症，提供最完善治療；後召開家庭會議，提供病人與家屬疾病認識、治療流程、風險、費用詳細資訊，共同參與決策，讓病人與家屬瞭解合適治療策略方針。