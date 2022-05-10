酪農為何壓力大？他一語道破牧場撐不下去退場的原因

12年未調整的酪農生乳(鮮乳原料)價格，酪農近期要求上漲5%協調近半年未果，中華民國乳業協會先發聲，中華民國酪農協會近期也表支持；酪農協會監事長林憲明表示，乳牛飼養成本大漲，飼料、精料成本也漲了四成，部分酪農已經開始離牧退場，「真的有很大壓力」。

近期國際穀物價格創新高，農委會畜試所近期推廣飼料原料用國產品農產副產物，並召開記者會，技轉給酪農協會使用；針對酪農提出的困境，農委會說，會持續關切廠農雙方協商進度，扮演溝通橋樑，縮小歧見，促進共識。

林憲明在記者會上表示，酪農代表一再在中央畜產會下的生乳評議委員會中反映，但從去年底磋商至今都沒有結果；從去年底至今，原物料、乳牛吃的精料、草料漲幅已經達到40%，但收乳收購價格並沒有相對應的調漲，酪農業呈現不敷成本的狀態。

林憲明表示，生乳價格上一次調整，是民國100年，對產業飼養來說，現在壓力非常大；國內酪農業者約有550戶上下，已有比較小的酪農場、經營較辛苦的場，以及牧場主人年紀較大的場，直接結束營業了，這是目前產業樣態。

他說，酪農的生乳，因為有乳價評議機制，因此價格並非可以三天兩頭忽高忽低，當然，不僅可以保障消費者有平穩的乳價，也保護酪農、乳品工廠，但是，以現在的狀況，是生產端的酪農，自己獨挑所有壓力。

林憲明說，以進口的草料來說，每公斤漲幅約4元，原本可能是12元，現在已達15、16元，但這價格並非進口商哄抬，而是原產地美國、澳洲採購成本就已調漲，加上航運費用所致；此外，乳牛吃的精料，主要是黃豆玉米也在攀升；他說，一頭牛的每公斤的生產成本約300至320元，最高可達350元；但現在一頭牛飼料成本多了60至70元，高產乳牛甚至可達70至80元，在沒有相對收購價調整的情況下，這樣的漲幅，對酪農來說，真的有很大壓力。

中華民國乳業協會祕書長方清泉表示，過去，市售的鮮乳售價，都不會因冬、暖、夏的生乳價格不同，而未端有所調整，全年都是同一價；酪農希望補助生產成本，農委會說會研究，但都沒下文，只想抑制生乳價格，乳廠卻還是調高末端售價，政府也為其緩頰；飼料漲價，農委會說有減免進口關稅，但官員也說，飼料還會再漲三成。

他表示，酪農心裡已激憤，生乳價格一直被控制；如果政府不介入，要交給乳廠決定，各乳品大廠，當然不會提高生乳收購價。