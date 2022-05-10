影／首見劍蘭第一季無種球影響生計 400萬顆終抵台

農委會防檢局公告自荷蘭輸入唐菖蒲(劍蘭)種球檢疫新規定，造成荷蘭種球來不及來台，台中后里花農和貿易商生計受影響，立委楊瓊瓔等人奔走下，農委會以專案檢疫，400萬顆種球已抵台，楊瓊瓔今天和花農說，這是29年首次遇到種球無法來台情形，還好種球已抵台，花農可馬上種植。

貿易商美地企業公司總經理沈麗美表示，今年初發現農委會檢疫新規定，荷蘭劍蘭種球將來不及來台後，向后里區公館里長馮詠淮與民代反應，立委楊瓊瓔等人找農委會緊急開會討論，這是29年來首次出現第一季劍蘭無種球可種，后里有70多戶花農種劍蘭，花農和貿易商生計都受影響。

楊瓊瓔今天說「我們的劍蘭種球終於回來了」，她說這是29年來首次發生，要感謝農委會防疫團隊和貿易商與里長等人，發現並解決問題，以專案進口種球，她希望政府和民間合作，繼續加油。

台中后里種植30多公頃劍蘭，種球來自荷蘭，因農委會防檢局要求加驗鳳仙花壞疽斑點病毒，荷蘭檢疫量能來不及因應而無法出口來台；立委楊瓊瓔今年2月接獲貿易商及花農陳情，要求農委會與荷方視訊討論可行作法，歷經3個月協商，種球順利專案進口來台，今天在后里美地公司開啟貨櫃，讓花農提貨。

農委會防檢局公告自荷蘭輸入劍蘭種球檢疫新規定，應加註經田間檢疫未罹染鳳仙花壞疽斑點病毒(INSV)，或於輸出前經實驗室檢測未罹染前揭病毒，造成劍蘭種球無法進口，貿易進口商與花農生計受影響。

楊瓊瓔說，台中后里區當地氣候環境及風土條件非常適合栽培花卉，尤其是各種切花類，目前仍是劍蘭主要產地，但有關自荷蘭輸入劍蘭種球檢疫新規定，是依據110年11月8日公告修正自荷蘭輸入繁殖用唐菖蒲種球應加註經田間檢疫未罹染鳳仙花壞疽斑點病毒(INSV)或於輸出前經實驗室檢測未罹染，種球才能輸入台灣。

她說劍蘭一般在2月時需給種球催芽，4到5月播種，今年第一季因無種球可種，400萬顆種球以船運抵台，花農將立刻提貨種植，貿易商沈麗美表示，政府去年11月份發公文給荷蘭，要求要多驗鳳仙花壞疽斑點病毒(INSV)，荷蘭無法臨時應付，導致目前劍蘭一直無法裝船，花農急得如熱鍋上的螞蟻，沒有劍蘭種球，就斷了花農賺錢的路，花農很急。