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再度到貨！愛買量販全台分店開賣「長興家用快篩試劑」

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
長興家用COVID-19抗原快速檢測試劑套組單入組，每盒售價180元，每人限購2盒。圖／愛買量販提供
長興家用COVID-19抗原快速檢測試劑套組單入組，每盒售價180元，每人限購2盒。圖／愛買量販提供

愛買量販家用快篩試劑第2波到貨了！即日起陸續於全台15家分店陸續販售，品牌為「長興家用COVID-19抗原快速檢測試劑套組1入」，每盒售價180元，每人限購2盒，每店數量有限，售完為止，每店實際配送數量以各店收到為主。

愛買量販先前首波僅於新竹以北的分店提供快篩試劑販售，這次第2波到貨，進一步拓展至全台15家分店都開賣，各門市到貨時間不同，陸續上架，建議可撥打電話至門市或加入鄰近分店的LINE社群（https://bit.ly/3mHilBM）詢問開賣時間。

愛買量販也提醒，至賣場採買民生用品、快篩試劑的同時，也可以預先準備一些家庭常備藥，用來應對輕症的狀況。愛買量販是國內量販超市少有專業藥師進駐執業的賣場，可提供消費者用藥、保健食品諮詢服務。愛買藥妝藥師段方琪觀察，最近因為輕症在家居家照護的人變多，因此感冒藥需求大增，但要注意應正確使用藥物才不會適得其反，像是感冒藥與退燒/止痛藥不能混吃、服用退燒/止痛藥後不可喝酒、服用感冒藥後盡量別開車，以及止痛退燒藥NSAIDs（非類固醇抗發炎藥物）記得要飯後吃，若不確定可至賣場中的藥妝區進行諮詢。

愛買量販5月10日起於全台15家分店陸續販售「長興家用COVID-19抗原快速檢測試劑套組1入」。圖／愛買量販提供
愛買量販5月10日起於全台15家分店陸續販售「長興家用COVID-19抗原快速檢測試劑套組1入」。圖／愛買量販提供

快篩試劑 愛買 感冒

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