聽新聞
test
0:00 / 0:00
再度到貨！愛買量販全台分店開賣「長興家用快篩試劑」
愛買量販家用快篩試劑第2波到貨了！即日起陸續於全台15家分店陸續販售，品牌為「長興家用COVID-19抗原快速檢測試劑套組1入」，每盒售價180元，每人限購2盒，每店數量有限，售完為止，每店實際配送數量以各店收到為主。
愛買量販先前首波僅於新竹以北的分店提供快篩試劑販售，這次第2波到貨，進一步拓展至全台15家分店都開賣，各門市到貨時間不同，陸續上架，建議可撥打電話至門市或加入鄰近分店的LINE社群（https://bit.ly/3mHilBM）詢問開賣時間。
愛買量販也提醒，至賣場採買民生用品、快篩試劑的同時，也可以預先準備一些家庭常備藥，用來應對輕症的狀況。愛買量販是國內量販超市少有專業藥師進駐執業的賣場，可提供消費者用藥、保健食品諮詢服務。愛買藥妝藥師段方琪觀察，最近因為輕症在家居家照護的人變多，因此感冒藥需求大增，但要注意應正確使用藥物才不會適得其反，像是感冒藥與退燒/止痛藥不能混吃、服用退燒/止痛藥後不可喝酒、服用感冒藥後盡量別開車，以及止痛退燒藥NSAIDs（非類固醇抗發炎藥物）記得要飯後吃，若不確定可至賣場中的藥妝區進行諮詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言