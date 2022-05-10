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貴森森！全國最早恆春玉荷包上市 農會：要吃平價恐難

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
全台玉荷包荔枝最早採收的屏東恆春鎮，今年因氣候異常產量銳減大半，因疫情發燒市場買氣不振，昨天均價雖已跌至每公斤150元上下，但仍是高價位水果。記者潘欣中／攝影
全台玉荷包荔枝最早採收的屏東恆春鎮，今年因氣候異常產量銳減大半，因疫情發燒市場買氣不振，昨天均價雖已跌至每公斤150元上下，但仍是高價位水果。記者潘欣中／攝影

全台玉荷包荔枝最早採收的屏東恆春鎮，今年因氣候異常產量減產大半，母親節前一周送台北果菜市場，在市場量少和嚐鮮心理下，大顆頂級品拍出每公斤350元高價，批發均價200元，因本土疫情發燒市場買氣不振，昨天均價雖跌至150元上下，仍是高價位水果。

恆春鎮農會說，月底上市的高雄市大樹產區亦然，今年要吃平價玉荷包，恐怕難了。

外型似玉的玉荷包產期比荔枝早，恆春鎮農會總幹事林順和說，恆春玉荷包種植面積雖僅200公頃，果實大、核果小、果肉甜美多汁，甜度可達15度，卻因全台最南端的地理位置，比全國最大的高雄大樹產區早半個多月上市，每年首批上市送台北果菜市場都賣出好價，在消費者嘗鮮的心理下，頂級品最高曾拍出600元天價，今年卻不如預期。

恆春果農吳興華說，恆春產區今年冬天受異常氣候影響產量近半，但受疫情持續發燒影響，市場買氣疲軟，母親節前頂級品只拍出350元，平均200元，之後價格一路下滑，昨天已跌至每公斤150元上下；雖說批發價格不如過去的水準，但還是家庭主婦心目中「貴森森」的高價位水果，果農自己都捨不得吃，全往北部送，也難怪在地人都不容易吃到在地產的玉荷包。

林順和說，依過去經驗，恆春玉荷包果農這陣子全都集貨往北部送，要等國內最大的高雄大樹產區開始採收，進入量產期，等價格降到每斤100元以下，恆春在地水果攤商才會進貨，但大樹產區今年同樣受氣候影響產量大減，預期量少價揚，消費者今年要吃到平價玉荷包，恐怕難了。

恆春鎮農會果樹產銷班第3班班長嚴家華說，首批拍賣價是當年的最高價，錯過後就沒了，因市場量少，在消費者搶鮮的心理下賣出高價，今年首批批發價卻低到讓人看傻眼，但疫情衝擊百業，加上今年政府有天災農損現金救助，果農還能接受。

恆春 疫情 農會

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