4歲女童突然肚子痛和呼吸急促 檢查竟是嚴重氣喘

新竹一名4歲女童因突然肚子痛和呼吸急促到新竹台大分院新竹醫院急診，經胸部X光未發現肺炎的浸潤，但女童的呼吸異常費力且血氧下降，經診斷為嚴重氣喘急性發作，進入加護病房戴上非侵入性呼吸器並用上全身性類固醇與密集的吸入性氣管擴張劑治療，終於在一周內順利出院，氣喘狀況也在吸入性類固醇的使用下控制良好。

新竹台大分院小兒部醫師徐瑋襄指出，該名女童曾有過異位性皮膚炎，就診照胸部X光時沒看到肺炎的浸潤，但其他檢查發現，女童呼吸異常費力且血氧下降，血中二氧化碳濃度也過高，經評估後診斷為嚴重的氣喘急性發作，經治療兩天終於得以拿掉非侵入性呼吸器，從加護病房轉到一般病房。

徐瑋襄說，氣喘是台灣兒童常見的疾病，常發生在兩歲以上有過敏體質的兒童 ，比如曾有異位性皮膚炎、食物過敏、過敏性鼻炎，或爸媽有氣喘的家族病史等。

最常見的發作時間是春秋天氣冷熱變化大且容易感冒的季節，很多孩童第一次發作的時候都因為太突然、太嚴重而嚇到爸媽。氣喘常見的表現除了咳嗽、呼吸聲很大有咻咻聲、呼吸急促、胸悶外，也會伴隨肚子痛，主要是因為呼吸費力需要用到肚子的肌肉輔助，進而造成肚子肌肉的痠痛，這時就是比較嚴重的氣喘發作，建議盡快到醫療院所做評估與治療。

徐瑋襄提醒，若家中的孩童已被醫師診斷為氣喘而需要「吸入型」類固醇控制，請不要因害怕類固醇的副作用而自行停止用藥，許多研究指出現在的「吸入型」類固醇是經過改良後的劑型，大多只會在肺部作用，跑到全身的劑量是小於吸入劑量的百分之一，較難造成全身副作用。

反而，若是因為未妥善控制氣喘而導致經常性的氣喘急性發作，急性發作時需要使用「全身性」類固醇才能抑制氣管的發炎反應，這一次「全身性」類固醇的劑量就遠比平常規則吸入的劑量高出許多，這也是為什麼控制不佳的氣喘本身更容易造成孩童生長發育的問題，在此呼籲家長好好控制氣喘、減少急性發作是每個氣喘兒最首要的課題。

另外，為更優化對氣喘與過敏體質孩童們的照顧，新竹台大分院新竹醫院、生醫醫院與台大總院同步，提供台灣常見過敏原篩檢，希望能幫助更多氣喘、過敏兒童找出正確的過敏原，在日常生活中以避開過敏原，幫助氣喘與過敏疾病的有效控制。

生醫醫院竹北院區從今年起也開始提供呼氣一氧化氮濃度(FeNO)的檢測，藉由監測呼氣中一氧化碳的濃度變化，可以更精準的評估肺部過敏性發炎的嚴重程度，進而輔助醫師調整氣喘控制藥物的劑量。