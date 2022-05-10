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大鹿林道東線開放腳踏自行車 5月20日起試辦1年

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
大鹿林道東線5月20日起1年試辦開放腳踏自行車， 雪霸國家公園管理處希望創造更多元的使用價值。圖／雪霸國家公園管理處提供
大鹿林道東線5月20日起1年試辦開放腳踏自行車， 雪霸國家公園管理處希望創造更多元的使用價值。圖／雪霸國家公園管理處提供

大霸尖山的門戶觀霧地區大鹿林道東線，雪霸國家公園管理處宣布5月20日起1年試辦開放腳踏自行車 (不包含電動輔助自行車) ，期間將收集試辦成果，並滾動式管理，雪霸處希望創造大鹿林道東線更多元的使用價值。

大鹿林道東線寬約3公尺、長約19公里，現況主要提供登大霸尖山的登山步道、林道健行、生態觀察等遊憩，及環境教育功能，禁止公務車、緊急救護車以外的車輛進出，雪霸處因應行政院山林開放政策，規畫開放腳踏自行車，經內政部同意後，5月20日起1年試辦。

雪霸處指出，試辦方式將採現場掃描QR code線上申請制，開放腳踏自行車進出時段上午8點至下午5點，建議自行準備安全帽、補胎工具、燈具、防風雨外套、個人安全裝備及糧食等，若以自行車取代步行進入東線，並攀登大霸尖山，可能伴隨負重騎乘的頸椎傷害，及自行車停放林道上失竊的風險。

自行車開放進入東線前準備，雪霸處辦理專業越野腳踏車教練現場試騎評估，及地質敏感調查、路況改善工程，在地質脆弱處或危險處架設牌示，籲請民眾務必審慎評估風險及自身的能力，以越野登山車較為適宜。

此外，雪霸處在修法公告階段收到許多不同權益關係人的意見，包括愛好自行車民眾建議，及當地部落族人的聲音，多數族人希望雪管處能有更多配套措施及管理辦法，並應將住民權益及遊憩安全納入考量，試辦期間將視結果研議召開部落或運動單車產業說明會，期能落實山林共管的精神。

雪霸處特別請民眾理解到進入當地原住民族傳統領域，無論理由多麼正當，行為多麼正確，都請理解山與原住民的共存，才能成就這片山林的完整性，所以請尊重眼前與腳下的一切。

自行車 原住民 越野

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