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擴散差+臭氧濃度上升 南部空品今亮橘燈
環保署表示，今天西半部位於背風面，擴散條件稍差，汙染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。今天宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為良好等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及金門為普通等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級，高屏空品區為橘色提醒等級。
環保署表示，11日環境風場轉為偏南風，南部地區位於迎風面，擴散條件較佳；竹苗北部地區位於下風處，汙染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；清晨及夜晚中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度。竹苗、宜蘭及花東空品區為良好等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區為普通等級。
12日環境風場為南風，上午南部地區位於迎風面，擴散條件較佳；竹苗北部地區位於下風處，汙染物稍易累積。午後鋒面接近，北部地區降雨機率增加，空氣品質普通。雲嘉南、高屏、宜蘭及花東空品區為良好等級；北部、竹苗及中部空品區為普通等級。
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