聽新聞
test
0:00 / 0:00
37歲女發燒、紅斑、關節炎 罹罕見成人史迪爾氏症
1名37歲女性日前發燒畏寒兩三周，身體和四肢出現鮭魚色斑丘疹，一度擔心自己罹患新冠肺炎，經轉介到亞洲大學附屬醫院，經醫師診斷，確診她罹患罕見的「成人史迪爾氏症候群」，所幸經服藥治療後，才獲改善。
過敏免疫風濕科醫師蔡肇基說，患者自述連續多日反覆發燒到39度以上，整個人都快虛脫了，全身伴隨著大小不一的鮭魚色斑丘疹，但沒有出現體重減輕、流鼻涕等症狀。患者曾打了兩周抗生素和吃了類固醇都不見起色，臉還因此腫成月亮臉，讓她不敢見人。
經安排一系列血液檢查，抽絲剝繭後發現，患者的發炎指數上升，其中關鍵的「血清蛋白鐵」指數相當高，排除其他免疫學疾病後，確診為成人史迪爾氏症候群。
蔡肇基說，此症屬於全身性發炎免疫疾病，目前沒有確切的成因，好發在15至25歲以及36至46歲的人身上。血液檢查有7成以上的患者，會出現肝功能異常，血液中的紅血球沉降速率、血清蛋白鐵指數也會明顯飆高。
臨床上，患者常常會有超過一周間歇性的高燒、身體出現紅疹、喉嚨痛、關節痠痛以及淋巴腫大等症狀，但因為診斷不易，常容易被誤認為是感冒、藥物過敏、細菌感染等。
蔡肇基指出，成人史迪爾氏症若是沒有及時治療，可能會產生其他嚴重的併發症，嚴重時可能會危及生命，第一線常使用非類固醇類止痛藥來治療，而大多數病人需要類固醇合併其他免疫調節劑治療才能控制病情，療程通常會持續一年左右。
他強調，成人史迪爾氏症發病原因不明，若發現自己每天反覆發燒多次、身上出紅斑、關節發炎的相關症狀等，就可能是成人史迪爾氏症作祟，一旦確診也別灰心，只要積極配合醫囑治療，也能像小惠一樣，與疾病和平共處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言