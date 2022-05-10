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37歲女發燒、紅斑、關節炎 罹罕見成人史迪爾氏症

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院過敏免疫風濕科醫師蔡肇基說，成人史迪爾氏症發病原因不明，若發現自己每天反覆發燒多次、身上出紅斑、關節發炎的相關症狀等，就可能是成人史迪爾氏症作祟。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院過敏免疫風濕科醫師蔡肇基說，成人史迪爾氏症發病原因不明，若發現自己每天反覆發燒多次、身上出紅斑、關節發炎的相關症狀等，就可能是成人史迪爾氏症作祟。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名37歲女性日前發燒畏寒兩三周，身體和四肢出現鮭魚色斑丘疹，一度擔心自己罹患新冠肺炎，經轉介到亞洲大學附屬醫院，經醫師診斷，確診她罹患罕見的「成人史迪爾氏症候群」，所幸經服藥治療後，才獲改善。

過敏免疫風濕科醫師蔡肇基說，患者自述連續多日反覆發燒到39度以上，整個人都快虛脫了，全身伴隨著大小不一的鮭魚色斑丘疹，但沒有出現體重減輕、流鼻涕等症狀。患者曾打了兩周抗生素和吃了類固醇都不見起色，臉還因此腫成月亮臉，讓她不敢見人。

經安排一系列血液檢查，抽絲剝繭後發現，患者的發炎指數上升，其中關鍵的「血清蛋白鐵」指數相當高，排除其他免疫學疾病後，確診為成人史迪爾氏症候群。

蔡肇基說，此症屬於全身性發炎免疫疾病，目前沒有確切的成因，好發在15至25歲以及36至46歲的人身上。血液檢查有7成以上的患者，會出現肝功能異常，血液中的紅血球沉降速率、血清蛋白鐵指數也會明顯飆高。

臨床上，患者常常會有超過一周間歇性的高燒、身體出現紅疹、喉嚨痛、關節痠痛以及淋巴腫大等症狀，但因為診斷不易，常容易被誤認為是感冒、藥物過敏、細菌感染等。

蔡肇基指出，成人史迪爾氏症若是沒有及時治療，可能會產生其他嚴重的併發症，嚴重時可能會危及生命，第一線常使用非類固醇類止痛藥來治療，而大多數病人需要類固醇合併其他免疫調節劑治療才能控制病情，療程通常會持續一年左右。

他強調，成人史迪爾氏症發病原因不明，若發現自己每天反覆發燒多次、身上出紅斑、關節發炎的相關症狀等，就可能是成人史迪爾氏症作祟，一旦確診也別灰心，只要積極配合醫囑治療，也能像小惠一樣，與疾病和平共處。

亞洲大學附屬醫院過敏免疫風濕科醫師蔡肇基說，成人史迪爾氏症發病原因不明，若發現自己每天反覆發燒多次、身上出紅斑、關節發炎的相關症狀等，就可能是成人史迪爾氏症作祟。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院過敏免疫風濕科醫師蔡肇基說，成人史迪爾氏症發病原因不明，若發現自己每天反覆發燒多次、身上出紅斑、關節發炎的相關症狀等，就可能是成人史迪爾氏症作祟。圖／亞洲大學附屬醫院提供

患者 發燒 類固醇

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