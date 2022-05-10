純天然配方增進身心益康 嘉義林管處推阿里山套裝遊程

為讓遊客可以體驗在阿里山用眼觀、耳聽、鼻嗅、身觸森林所帶來舒緩身心壓力的神奇感受，嘉義林管處攜手旅遊業者於今年6月起到8月，推出6梯次阿里山森林遊樂區森林療癒遊程，嘉義林管處歡迎民眾一起擁抱阿里山。

嘉義林管處表示，森林活動所帶來的生理效應是經過科學實驗證實的，能幫助人體調節自律神經和內分泌、提升免疫功能，並且能減輕疼痛感、增加活力和增強體能。

森林療癒活動方式多元，阿里山擁有豐富的天然資源，「看」透過仰望盎然矗立的參天巨木、遠望山嵐，低頭觀察繽紛多彩的花卉；「聽」各種鳥語蟲鳴、被風撥動樹梢的窸窣；「嗅」融合各種樹木香、百花香、草皮香的高山水氣；「觸」林木、山地、體驗風撫過身體等森林賦予的各種感受，以及在山林中品氣味、啜茶飲等，在阿里山或坐或站或走，都能感受到森林來所帶來的復癒身心、減緩壓力的效果。