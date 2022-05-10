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純天然配方增進身心益康 嘉義林管處推阿里山套裝遊程

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義林管處與旅遊業者推出森林療癒遊程，讓遊客可以在小笠原觀景平台被群山環抱同時跟著瑜珈老師舒展筋骨。圖／嘉義林管處提供
嘉義林管處與旅遊業者推出森林療癒遊程，讓遊客可以在小笠原觀景平台被群山環抱同時跟著瑜珈老師舒展筋骨。圖／嘉義林管處提供

為讓遊客可以體驗在阿里山用眼觀、耳聽、鼻嗅、身觸森林所帶來舒緩身心壓力的神奇感受，嘉義林管處攜手旅遊業者於今年6月起到8月，推出6梯次阿里山森林遊樂區森林療癒遊程，嘉義林管處歡迎民眾一起擁抱阿里山。

嘉義林管處表示，森林活動所帶來的生理效應是經過科學實驗證實的，能幫助人體調節自律神經和內分泌、提升免疫功能，並且能減輕疼痛感、增加活力和增強體能。

森林療癒活動方式多元，阿里山擁有豐富的天然資源，「看」透過仰望盎然矗立的參天巨木、遠望山嵐，低頭觀察繽紛多彩的花卉；「聽」各種鳥語蟲鳴、被風撥動樹梢的窸窣；「嗅」融合各種樹木香、百花香、草皮香的高山水氣；「觸」林木、山地、體驗風撫過身體等森林賦予的各種感受，以及在山林中品氣味、啜茶飲等，在阿里山或坐或站或走，都能感受到森林來所帶來的復癒身心、減緩壓力的效果。

嘉義林管處與旅行社推出療癒遊程，今年舉辦香噴噴的香氛精油製作及舒展筋骨的森林療癒瑜珈之旅2種體驗課程各3梯次時段，可在阿里山國家森林遊樂區進行放鬆身心的遊程外，還有暢遊阿里山周邊知名景點，如優遊吧斯、奮起湖、新中橫鹿林神木等地，名額有限，詳情可參考下方網址https://reurl.cc/NAAD89

隨著天氣不同，遊客體驗森林瑜珈的氛圍也不一樣。圖／嘉義林管處提供
隨著天氣不同，遊客體驗森林瑜珈的氛圍也不一樣。圖／嘉義林管處提供
森林療癒體驗課程歡迎民眾踴躍報名，一起來阿里山體驗森林的神奇功效。圖／嘉義林管處提供
森林療癒體驗課程歡迎民眾踴躍報名，一起來阿里山體驗森林的神奇功效。圖／嘉義林管處提供

阿里山 嘉義

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