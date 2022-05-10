飯店度小月出奇招 疫苗打3劑送餐住好住滿減少移動

疫情風暴未歇，影響出遊計畫，許多人內心大喊「好想出門度假」。憂心趴趴走可能增加染疫風險，出遊到飯店定點住宿及用餐，是降低風險的一種方式，有飯店業者推一泊二食住房專案，疫苗打滿3劑還再加送一餐，一泊三食在住房期間餐點全打理好，餐飲住宿一站式完成，住好住滿，減輕出遊負擔及移動心神，還能完整體驗飯店服務。

如何兼顧防疫與觀光，是旅遊產業在疫情考驗下，要走出的一條活路。近年旅遊型態轉變，許多消費者選擇出遊到飯店定點住宿及用餐，減少移動又能讓心情放鬆，飯店業者設計豐富配套內容，吸引旅客入住搶商機，高雄福華大飯店近期推出一泊二食住房專案，疫苗打滿3劑再加送一餐，等於是一泊三食。

業者表示，高雄福華飯店「初夏一泊二食住房專案」，入住豪華雙人房優惠價3988元起，加贈自助早餐、麗香苑晚餐，出示疫苗打滿三劑證明，每房再加贈Smile One精緻涮涮鍋海陸雙人套餐，直接升等一泊三食專案。該專案每天限量，周六及國定假日入住每房須加價800元。

業者說，該專案內含餐點很有誠意，住客能在挑高寬敞的舒適空間享用麗香苑自助餐料理，加贈的Smile One雙人套餐用餐環境很獨特，Smile One精緻涮涮鍋坐落在飯店30樓，日夜各有不同窗景可賞，去年在高雄市觀光局「大港吃鍋」激戰中獲特優賞。