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10連霸坪林包種茶 進軍米其林餐廳

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
教父牛排餐廳創辦人鄧有癸為新北市萬里區在地人。圖／新北市農業局提供
教父牛排餐廳創辦人鄧有癸為新北市萬里區在地人。圖／新北市農業局提供

新北市為文山包種茶發源地，素有茶鄉之稱坪林是包種茶的最大產區，新北10連霸全國製茶冠軍技術所製成的高品質包種茶，將在5月底與米其林牛排餐廳進行合作，推出佐餐單品茶飲，透過茶師與廚師的巧思與搭配，將新北好茶帶入精緻餐館，除了展現新北好茶特有白花風味。

牛排餐廳有許多主菜口味較重，若主菜為牛排或羊排，搭配饒富韻味且充滿熟果香的焙火包種，有去油脂回甘之效；選擇海鮮雞鴨鵝為主菜，可選擇搭配輕發酵度包種茶，擁有清果香不會搶蓋掉餐點滋味，透過茶師與廚師的巧思與搭配，將新北好茶帶入精緻餐館，除了展現新北好茶特有白花風味，賦予新茶多元風貌。

茶鄉「坪林」包種茶年產量約487噸，約佔新北市65%，包種茶的茶湯呈蜜黃碧綠色，入喉伴隨陣陣花香，新北市農業局長李玟表示，為創造好茶新味，包種茶今年度將進入主米其林一星的教父牛排餐廳，合作推出佐餐單品茶飲。比賽茶預定於5月26日上市，喜歡嚐鮮的即日起至5月20日訂購，可享有優惠價。

教父牛排餐廳創辦人鄧有癸為新北市萬里人，在餐飲業有40多年資歷人稱牛排教父，2013年5月在台北內湖創立了「教父牛排 Danny's Steakhouse」，主打乾式熟成牛排，2018年米其林美食指南引進台灣後，憑藉其嚴謹的經營風格，連續4年獲選米其林一星。鄧有癸表示，料理使用在地好的食材，將能創造出無限可能，本次合作將中式茶香結合西式料理，預計將會是個耳目一新的計畫。

新北10連霸全國製茶冠軍技術所製成的高品質包種茶，將在5月底與米其林牛排餐廳進行合作。圖／新北市農業局提供
新北10連霸全國製茶冠軍技術所製成的高品質包種茶，將在5月底與米其林牛排餐廳進行合作。圖／新北市農業局提供

米其林 坪林

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