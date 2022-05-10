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8旬老婦血管阻塞變象腿 機械除栓術讓雙腿復原
82歲蔡姓老婦最近因左腿腫大、疼痛就醫，診斷為深層靜脈血管栓塞，醫師以藥物合併機械除栓方式將血塊清除，並在被淋巴結壓迫的血管部位放入靜脈專用支架預防復發，術後第二天老婦可下床走路，腫大的「象腿」也逐漸恢復正常。
苗栗市大千綜合醫院指出，蔡姓老婦有乳癌及胰臟癌病史，近日因左腿腫大、疼痛影響行走，到醫院檢查發現癌症轉移淋巴結壓迫到骨盆腔血管，導致左側髂靜脈以下全部被血塊阻塞，診斷為深層靜脈血管栓塞。
醫師以藥物合併機械除栓的方式將血塊清除，同時在被淋巴結壓迫的血管部位放入靜脈專用支架，預防再次復發。術後次日病患可下床走路，一周後腫大如「象腿」的左腿，也順利恢復成細腿模樣。
大千心臟外科主任楊智鈞表示，深層靜脈血管栓塞的治療會先以血栓溶解劑打通塞住的血管，但如果大量使用會有出血風險，尤其是癌症病人或高齡長者更要小心。
為此，現行以機械除栓術搭配血栓溶解劑，使用噴射除栓機，用水流沖刷方式將血塊吸出，不僅大幅減少血塊囤積量，也縮短施打血栓溶解劑的時間，提升治療效果也兼具安全性。
他指出，發生深層靜脈血管栓塞時，及早治療是常重要，因血塊會隨時間由軟變硬，若超過2個月就很難再打通血管了；另外，如果血塊脫落並跑到肺部，釀成肺栓塞的情形就容易致命，因此不可輕忽。有些民眾誤以為腳腫就是水腫，提醒大家，一般水腫是雙腳會一起腫脹，和深層靜脈血管栓塞只有單腳腫是不一樣的情形。
民眾若是有惡性腫瘤病史或高齡，尤其是女性，當發生單邊一腳腫脹現象，一定要及早就醫檢查，才不會耽誤黃金治療期。
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