高醫大團隊研究 傳統中藥「金銀花」有助抗新冠病毒

台灣本土確診數急速攀升，輕症患者及居隔者要如何增強抵抗力對抗新冠肺炎？高雄醫學大學熱帶醫學碩士學位學程客座特聘教授劉校生團隊經實證研究證實，傳統中藥「金銀花」能增強抵抗力，取得也方便，除了對抗新冠病毒，對登革熱及腸病毒也有功效。

高醫大表示，台灣的中醫與生技團隊陸續推出多種中藥方劑，如清冠一號、清冠二號、淨斯本草飲、淨冠方等，當中的藥物成分多有重疊，但有一種具抗疫功效的重要藥材「金銀花」卻被忽略。金銀花在中醫典籍以及坊間茶飲等應用已有很長歷史，臨床上也無顯著對人體危害的案例。

高醫大特聘教授劉校生、副教授李英瑞、陽明交通大學特聘教授黃奇英、基隆長庚醫院中醫科醫師葉沅杰和成功大學，共同合作經由人體試驗，結合細胞和小鼠研究，證實飲用金銀花茶可以誘導人體內某些「微小RNA」的大量產生，經預測有3種「微小RNA」（包括let-7a），能夠識別登革病毒、腸病毒（EV71）和新冠病毒（SARS-CoV-2）基因序列。

飲用金銀花萃取液，能誘發let-7a上升，抑制登革和腸病毒的複製，被感染小鼠的病毒量和疾病癥狀均得到緩解，存活時間也延長。

實驗也證實，金銀花與另一傳統中藥「黃耆」，均可誘導宿主細胞產生關鍵「微小RNA」對抗新冠病毒的吸附（ACE2受體）與複製（Mpro蛋白酶）、抑制細胞激素風暴，甚至可對抗變種病毒株。值得注意的是，金銀花也可以降低被登革熱病毒感染的風險。

高醫大表示，這些創新發現為傳統中藥經由調節「微小RNA」增加免疫力，來預防和治療新冠病毒、登革病毒和腸病毒的感染，開啟了嶄新的觀念與選擇。以上研究共產出3篇論文刊登於國際期刊上。

團隊也研究探討黃耆防止肺部纖維化發生的可能性，過去文獻報導let-7a可以抑制肝纖維化，且嚴重肺纖維化的患者體內let-7a偏低，實驗結果顯示黃耆誘導的let-7，可以抑制促發炎的細胞因子，推論有助於避免細胞激素風暴或肺纖維化，並緩解具有呼吸窘迫症候群(ARDS)病患的病情。

劉校生表示，系列研究證實中藥不一定要像西藥一樣，衝進戰場殺光所有壞人，反而可以溫和地誘發人體的自我防禦機制微小RNA群來抵禦病毒。