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梅雨季首波滯留鋒周五報到 各地慎防致災性豪雨

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
吳德榮說，周五至下周一首波「梅雨季滯留鋒」徘徊，為各地帶來陣雨、雷雨的機率。圖為去年彩雲颱風逼近加上北方梅雨鋒面南下影響，雙北地區午後瞬間強降雨，造成台北市信義區多處淹水。聯合報系資料照
吳德榮說，周五至下周一首波「梅雨季滯留鋒」徘徊，為各地帶來陣雨、雷雨的機率。圖為去年彩雲颱風逼近加上北方梅雨鋒面南下影響，雙北地區午後瞬間強降雨，造成台北市信義區多處淹水。聯合報系資料照

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示。對流雲已東移至台灣東側海上，強降水回波已離開，各地無明顯降雨。今晨截至5時13分，本島平地各區最低氣溫大多在19至21度，其中北部(桃園大溪區)19.5度，中部(台中大甲區)19.9度，南部(高雄內門區)21.3度，東部(花蓮壽豐鄉)18.7度。 

吳德榮表示，根據最新(9日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明(10、11日)兩天大氣不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，午後機率較高。今日各區平地氣溫：北部20至30度，中部20至32度，南部21至34度，東部19至31度。周四(12日)鋒面逐漸接近，天氣仍與今、明類似，變化不大。 

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周五(13日)至下周一(16日)首波「梅雨季滯留鋒」徘徊，為各地帶來陣雨、雷雨的機率，應注意「中、小尺度」對流系統所伴隨的劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)，及累積的致災性降雨。各地氣溫逐日下降、明顯轉涼，下周一晚、周二晨，北台最低氣溫降至16度左右，亦應注意衣著調適。 

吳德榮說，根據最新模式模擬顯示，下周二(17日)「滯留鋒」逐漸南移至巴士海峽(右圖)，天氣好轉，不過，這似乎是短暫的，下周三、四(18、19日)「滯留鋒」又逐漸北移，再度影響台灣。終究為第8至10天的模擬，各國模式並不完全一致、且皆持續調整，需繼續觀察。

最新(9日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，下周一(16日20時)「滯留鋒」雨帶籠罩台灣。圖/擷取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
最新(9日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，下周一(16日20時)「滯留鋒」雨帶籠罩台灣。圖/擷取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

吳德榮 桃園

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周五首波「梅雨季滯留鋒」到 吳德榮：慎防致災降雨

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