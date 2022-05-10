梅雨季首波滯留鋒周五報到 各地慎防致災性豪雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示。對流雲已東移至台灣東側海上，強降水回波已離開，各地無明顯降雨。今晨截至5時13分，本島平地各區最低氣溫大多在19至21度，其中北部(桃園大溪區)19.5度，中部(台中大甲區)19.9度，南部(高雄內門區)21.3度，東部(花蓮壽豐鄉)18.7度。

吳德榮表示，根據最新(9日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明(10、11日)兩天大氣不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，午後機率較高。今日各區平地氣溫：北部20至30度，中部20至32度，南部21至34度，東部19至31度。周四(12日)鋒面逐漸接近，天氣仍與今、明類似，變化不大。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周五(13日)至下周一(16日)首波「梅雨季滯留鋒」徘徊，為各地帶來陣雨、雷雨的機率，應注意「中、小尺度」對流系統所伴隨的劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)，及累積的致災性降雨。各地氣溫逐日下降、明顯轉涼，下周一晚、周二晨，北台最低氣溫降至16度左右，亦應注意衣著調適。