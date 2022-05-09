大安森林公園鳳頭蒼鷹育雛直播 一窺保育類猛禽生態

大安森林公園不只是台北的都市綠洲，更是生態與環境教育、探索自然的基地之一。全聯「大安森林公園之友基金會」長期致力於生態復育及推廣，今年繼「螢火蟲季」賞螢活動之後，再度啟動鳳頭蒼鷹育雛監測直播計畫，與台灣猛禽研究會攜手觀察育雛狀態，更提供24小時直播與精采畫面，讓大眾一窺保育類猛禽育雛的過程。

每年3到6月是台灣北部鳳頭蒼鷹的繁殖期，大安森林公園之友基金會執行長楊平世表示，大安森林公園鳳頭蒼鷹育雛直播計畫自2017年開始，今年已邁入第6年。在公園中，鳳頭蒼鷹可說是食物鏈頂層的生物，是鼠類或野鴿的天敵，透過YouTube直播與官網、facebook粉絲團的影片分享，可以看到鳳頭蒼鷹捕捉哪些獵物為食、親鳥撫育幼鳥的溫馨畫面。透過直播蒐集的資料，更可以讓台灣猛禽研究會的專家們做深入研究。鳳頭蒼鷹育雛直播曾在2020年創下超過1,100萬人次的曝光率，吸引大批鳥友及民眾關注。

台灣猛禽研究會秘書長蔡岱樺指出，鳳頭蒼鷹一巢約生1至2顆蛋，一年只繁殖一次，並對巢區有極高的要求，在大安森林公園能有一巢，更形珍貴；大安森林公園內樹木高、樹林面積夠大，也才能有足夠的生物量維持鳳頭蒼鷹一家的進食需求，加上附近小公園、行道樹及校園串起的綠帶，更能為鳳頭蒼鷹較穩定的育雛地。除了育雛，大安森林公園也是都市鳳頭蒼鷹覓食、休息的好選擇，長期駐點的鷹友透過花紋辨識，判斷至少有10來隻鳳頭蒼鷹都曾在此出沒。不只鳳頭蒼鷹，大安森林公園上空能看到的猛禽也越來越豐富，包括大冠鷲、東方蜂鷹等。

蔡岱樺說，24小時直播原先是為了研究觀測猛禽育雛行為，隨著公民科學普及，社會大眾一同參與生態觀察，更有助於凝聚大家的關注與愛心，提高生態保育教育的發展。鳳頭蒼鷹育雛直播必須等到雛鳥孵出7～10天後才能架設攝影機，還要視天氣溫度與降雨狀態而定，以免母鳥離巢過久而導致雛鳥失溫或過熱。

大安森林公園之友基金會與台灣猛禽研究會自去年起，將鳳頭蒼鷹育雛過程製作成漫畫專欄，未來希望推出科普漫畫書，讓大眾都有機會認識都市中求生存的猛禽。