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大安森林公園鳳頭蒼鷹育雛直播 一窺保育類猛禽生態

聯合報 / 記者陳立儀何雅玲 ／即時報導
大安森林公園之友基金會、台灣猛禽研究會今年再度啟動鳳頭蒼鷹育雛直播計畫。圖／台灣猛禽研究會提供
大安森林公園之友基金會、台灣猛禽研究會今年再度啟動鳳頭蒼鷹育雛直播計畫。圖／台灣猛禽研究會提供

大安森林公園不只是台北的都市綠洲，更是生態與環境教育、探索自然的基地之一。全聯「大安森林公園之友基金會」長期致力於生態復育及推廣，今年繼「螢火蟲季」賞螢活動之後，再度啟動鳳頭蒼鷹育雛監測直播計畫，與台灣猛禽研究會攜手觀察育雛狀態，更提供24小時直播與精采畫面，讓大眾一窺保育類猛禽育雛的過程。

每年3到6月是台灣北部鳳頭蒼鷹的繁殖期，大安森林公園之友基金會執行長楊平世表示，大安森林公園鳳頭蒼鷹育雛直播計畫自2017年開始，今年已邁入第6年。在公園中，鳳頭蒼鷹可說是食物鏈頂層的生物，是鼠類或野鴿的天敵，透過YouTube直播與官網、facebook粉絲團的影片分享，可以看到鳳頭蒼鷹捕捉哪些獵物為食、親鳥撫育幼鳥的溫馨畫面。透過直播蒐集的資料，更可以讓台灣猛禽研究會的專家們做深入研究。鳳頭蒼鷹育雛直播曾在2020年創下超過1,100萬人次的曝光率，吸引大批鳥友及民眾關注。

台灣猛禽研究會秘書長蔡岱樺指出，鳳頭蒼鷹一巢約生1至2顆蛋，一年只繁殖一次，並對巢區有極高的要求，在大安森林公園能有一巢，更形珍貴；大安森林公園內樹木高、樹林面積夠大，也才能有足夠的生物量維持鳳頭蒼鷹一家的進食需求，加上附近小公園、行道樹及校園串起的綠帶，更能為鳳頭蒼鷹較穩定的育雛地。除了育雛，大安森林公園也是都市鳳頭蒼鷹覓食、休息的好選擇，長期駐點的鷹友透過花紋辨識，判斷至少有10來隻鳳頭蒼鷹都曾在此出沒。不只鳳頭蒼鷹，大安森林公園上空能看到的猛禽也越來越豐富，包括大冠鷲、東方蜂鷹等。

蔡岱樺說，24小時直播原先是為了研究觀測猛禽育雛行為，隨著公民科學普及，社會大眾一同參與生態觀察，更有助於凝聚大家的關注與愛心，提高生態保育教育的發展。鳳頭蒼鷹育雛直播必須等到雛鳥孵出7～10天後才能架設攝影機，還要視天氣溫度與降雨狀態而定，以免母鳥離巢過久而導致雛鳥失溫或過熱。

大安森林公園之友基金會與台灣猛禽研究會自去年起，將鳳頭蒼鷹育雛過程製作成漫畫專欄，未來希望推出科普漫畫書，讓大眾都有機會認識都市中求生存的猛禽。

大安森林公園之友基金會以「營造台灣的紐約中央公園」為目標，近年來成功復育螢火蟲傳為佳話；5月初剛結束的「螢火蟲季」共吸引9,090人次賞螢，有超過300位志工服勤。

台北大安森林公園鳳頭蒼鷹育雛巢位，民眾經過時請注意安全並避免騷擾行為（非直播巢位）。記者吳致碩／攝影
台北大安森林公園鳳頭蒼鷹育雛巢位，民眾經過時請注意安全並避免騷擾行為（非直播巢位）。記者吳致碩／攝影
大安森林公園之友基金會2022年鳳頭蒼鷹育雛監測直播QR Code。圖／台灣猛禽研究會提供
大安森林公園之友基金會2022年鳳頭蒼鷹育雛監測直播QR Code。圖／台灣猛禽研究會提供
大安森林公園之友基金會執行長楊平世期望將台北大安森林公園打造為「台灣的紐約中央公園」。記者吳致碩／攝影
大安森林公園之友基金會執行長楊平世期望將台北大安森林公園打造為「台灣的紐約中央公園」。記者吳致碩／攝影
從北大安棄巢中可以看出鳳頭蒼鷹曾捕獵哪些小動物為食，以及蛋殼。記者吳致碩／攝影
從北大安棄巢中可以看出鳳頭蒼鷹曾捕獵哪些小動物為食，以及蛋殼。記者吳致碩／攝影

大安森林公園 直播 螢火蟲

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