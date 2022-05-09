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汛期考驗來臨 這3天勿入南橫梅山口至向陽路段

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
南橫公路過去路面較顛簸，重新修復後，道路變得較平坦好走。記者王慧瑛／攝影
南橫公路過去路面較顛簸，重新修復後，道路變得較平坦好走。記者王慧瑛／攝影

南橫公路5月1日全線復通，掀起一股南橫熱，考量沿線地質仍不穩定，公路總局稍早發布資訊表示，觀測5月13日受梅雨鋒面及東北風影響，中央氣象局擬於5月14日至16日發布豪大雨特報，預測日雨量達100至200毫米，雨量值超出管制路段封路標準大雨等級以上，5月14日至16日，高雄梅山口至台東向陽路段實施預警性封閉，欲上山的山友要避開這幾天。

考量生態負荷等因素，公路總局在梅山口至向陽間路段實施管制措施，開放日上午7點至下午2點可由梅山口及向陽進入，下午2點後禁止進入。開放日下午3點開始疏導一般用路人車離開管制路段，下午5點前管制路段淨空。每周二、四不開放通行。

在南橫公路全線復通前，專家便提出提醒，表示地質脆弱、水文複雜，通車後是另一個挑戰開端，極端氣候下，預防性封閉可能成為常態。5月進入防汛期，南橫公路梅山口至台東向陽這45公里管制路段，能否通過風雨考驗，備受關注。

甲仙工務段長陳正偉說，近日山區天氣不穩定，短時雷陣雨常引發落石，經研判氣象情資，5月13日受梅雨鋒面及東北風影響，且中央氣象局擬在5月14日至16日發布豪大雨特報，預測日雨量將達100至200毫米，雨量值超出管制路段封路標準大雨等級以上，預訂5月14日至5月16日實施預警性封閉。公路總局將派搶修機具進駐待命，並由保全人員守視警戒，提醒用路人這3天勿上山。

南橫 向陽 雨量

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