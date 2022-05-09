規模6.1地震撼全台 專家：防高風險強震

要進入強烈地震的高風險期！9日下午2點23分東部外海發生規模6.1的地震，深度27.5公里，宜花東與雙北震度3及，全台有感。地震中心主任陳國昌表示， 不排除未來5天內會有規模4至5的餘震，並坦言「今年地震確實比較頻繁」。地震專家汪中和受訪時回答，本次地震是活躍期的徵象之一，呼籲政府要努力防災。

現為中央研究院地球科學研究所兼任研究員的汪中和提醒三大防災重點，確保「老屋不倒」、「確保民眾生命安全」與「震後的機能恢復」，並提醒民眾地方政府都會定期發行防災手冊，務必善加利用。

未來5天還有地震

陳國昌9日表示，此次地震為低頻波會讓民眾感受到比較強烈的搖晃，但對結構及建築的損害較小，請民眾放心。他指出，部分台北地區（內湖、信義、南港及大安區）迎來較大震級，是受到「場址效應」的關係，導致震度會比較大一些。

地牛翻身影響台鐵交通，台鐵局說，從富岡到七堵、七堵到雙溪、大里到蘇澳、蘇新到鳳林等路線，都因為地震而有緩行的狀況，共影響17列次、2680人，路線已在下午3時9分恢復正常。

而台灣重點的晶圓產業，容易受到晃動影響，外界關注此次地震是否影響晃到「護國神山」？台積電表示，包括竹科、中科及南科廠區都不受地震影響，也沒有達到疏散標準；聯電也指出，竹科與南科廠區生產營運不受影響。

要到地震活躍期

針對9日發生規模6.1的地震，汪中和分析指出，事實上，今年三月地震次數就已經滿多的，當時已進入強烈地震的高風險期了，而9日的地震正是地震活躍期的徵象之一。他強調，「一定要防範未來還會有的大地震」，也就是規模7以上的淺層地震。

汪中和向政府呼籲三大防災重點：一、「老屋不倒」，做好定期的房屋結構檢查，並針對不足處進行強化；二、「生命確保」，地方政府應做好防災準備工作，包括整備物資、災前訓練；三、「機能不停」、發生地震時不慌不亂，並超前部署，讓社會在震後快速回復正常運作。他也提醒民眾說，地方政府都會定期發行防災手冊，請大家善加利用，有備無患。

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