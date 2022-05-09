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iPad在手 學習力無限延伸！葳格中學數位教學經驗實戰分享

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
只要用DIY的數位顯微鏡搭配iPad相機鏡頭，立刻可將各種微小動植物的微觀細胞世界透過iPad大螢幕顯示出來。記者黃筱晴／攝影
只要用DIY的數位顯微鏡搭配iPad相機鏡頭，立刻可將各種微小動植物的微觀細胞世界透過iPad大螢幕顯示出來。記者黃筱晴／攝影

近期全台疫情嚴峻，不管是學校因疫情停課，還是自主請防疫假，都讓目前改採線上學習的學生越來越多，而在轉型數位學習的過程中，包括學校、教師、家長，甚至學生都面臨極大考驗，要從傳統的紙本、平面式的教學，開始加入數位裝置輔助，直到完全融合實體與數位教學的優勢，為學生創造可無限探索與擴充的學習環境，其實還有很長一段路要走。

然而，早在2014年即開始陸續推動數位學習i葳格計畫，鼓勵教師參與Apple Teacher認證，於每間教室裝設Apple TV，並從2018年起即全面實施「一生一平板」的台中葳格中學，面對疫情對學習的衝擊，早就以豐沛的教育資源加上前瞻的教育理念，為各種外在變化做好因應對策。

在這個科技發展迅速、知識爆炸的年代，學生除了學習課本上的知識，動手做、融會貫通、並實際應用在生活中的能力更顯重要。葳格中學的學生在入學時就會得到1台iPad，除了平時上課作為學習輔助工具，更完整記錄了學生的學習歷程檔案，搭配各種App軟體應用，更將不同科目的學習都透過iPad串連起來。

在自然課堂上，學生使用DIY的數位顯微鏡搭配iPad相機鏡頭，立刻可將各種微小動植物的微觀細胞世界透過iPad大螢幕顯示出來，拍張照，搭配Keynote簡報編輯圖文，自然課瞬間又多了點文青詩意。另外，9年級的學生也將Coding結合藝術創作，透過Swift Playgrouds編寫程式語言，挑戰讓Sphero智能球沾附各色顏料在白紙上繪畫，編程之後還要不斷調整，將顏料的阻力、球滾動的慣性都考慮進去，歷經超多次嘗試才終於成功完成畫作。

而葳格高中餐飲科更擁有獨特的ESP（English for Specific Purposes）課程，將專業課程融合英語雙語教學，包括烘焙實習課時，小組同學會以iPad錄製實作課程，食譜及製作過程影音也都要記錄在數位平台「Seesaw」上，留下完整記錄，可隨時複習、檢討精進。而老師解說課程時，也會使用「Nearpod」軟體進行教學，中間還能穿插互動遊戲增強學生參與度，增加學習效果，老師也可藉此觀察學生學習狀況。

108課綱施行之後，學生學習的目標已經從單純的課本知識，拓展為「適應現在生活和面對未來挑戰，應該具備知識、能力和態度」。扮演葳格中學轉型數位教育重要推手的副校長黃文貞表示，iPad搭配各種應用程式，是最適合支持孩子創作力的科技工具，搭配Apple Pencil隨時筆記、創作、記錄生活點滴，還可將完整的學習歷程透過iPad以更具有彈性的方式呈現。

而學生們也表示，除了上課、作業、考試都可以透過iPad完成，運用iPad還能學到很多課本以外的知識，讓學習更有樂趣。今年即將成為大學新鮮人的學生張祐瑜分享，「高中以後課業變得繁重，iPad變成做電子筆記、整理思緒的好工具，只要搭配Apple pencil，不用再帶一大堆色筆就可解決各種筆記需求，攜帶輕鬆，課後也方便重新整理重點。若是來不及抄板書，還可以趕快拍照回家再消化內容、方便複習。而且忘記帶課本也不怕，只要拍下同學的課本，在iPad上就可利用編輯功能做筆記。iPad可說是我生活中不可或缺的工具，將知識內化的過程，對學習理解非常有幫助。」

然而，也不是一開始推動iPad數位學習就這麼順利，副校長黃文貞笑說，一開始許多家長超反對，認為孩子沒有自制力會荒廢學習，而學生也不願意將自己的裝置拿到學校登錄系統接受使用管控。一直到2018年推動「一生一平板」、2020年起推動「一師一認證」之後，才讓越來越多人感受到結合科技幫助孩子創新學習、老師們也提升數位教學能力的好處，未來也希望可以影響更多學校，一同提升教育現況。

烘焙實習課時，小組同學以iPad錄製實作課程，用來製作學習歷程檔案。記者黃筱晴／攝影
烘焙實習課時，小組同學以iPad錄製實作課程，用來製作學習歷程檔案。記者黃筱晴／攝影
觀音座石蓮的細胞組織在顯微鏡頭下竟然露出了笑臉。記者黃筱晴／攝影
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有了iPad，即使上課忘記帶課本也不怕，只要拍下同學的課本，在iPad上就可利用編輯功能做筆記。記者黃筱晴／攝影
有了iPad，即使上課忘記帶課本也不怕，只要拍下同學的課本，在iPad上就可利用編輯功能做筆記。記者黃筱晴／攝影
9年級的學生將Coding結合藝術創作，透過Swift Playgrouds編寫程式語言，挑戰讓Sphero智能球沾附各色顏料在白紙上繪畫。記者黃筱晴／攝影
9年級的學生將Coding結合藝術創作，透過Swift Playgrouds編寫程式語言，挑戰讓Sphero智能球沾附各色顏料在白紙上繪畫。記者黃筱晴／攝影
編程之後需不斷調整，將顏料的阻力、球滾動的慣性都考慮進去，歷經超多次嘗試才終於成功完成畫作。記者黃筱晴／攝影
編程之後需不斷調整，將顏料的阻力、球滾動的慣性都考慮進去，歷經超多次嘗試才終於成功完成畫作。記者黃筱晴／攝影
學生張祐瑜分享自己運用iPad搭配Apple pencil做電子筆記的技巧。記者黃筱晴／攝影
學生張祐瑜分享自己運用iPad搭配Apple pencil做電子筆記的技巧。記者黃筱晴／攝影
葳格中學的學生分享了iPad在學習、創作上的各種可能性。記者黃筱晴／攝影
葳格中學的學生分享了iPad在學習、創作上的各種可能性。記者黃筱晴／攝影
將拍下的顯微照片運用Keynote簡報編輯圖文，讓科學與文學有了交集。記者黃筱晴／攝影
將拍下的顯微照片運用Keynote簡報編輯圖文，讓科學與文學有了交集。記者黃筱晴／攝影
老師與學生靈活運用不同應用程式進行教學互動。記者黃筱晴／攝影
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疫情 108課綱

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