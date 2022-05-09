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今年地震較頻繁 地震中心：未來5天不排除規模4至5餘震

聯合報 / 記者彭宣雅盧逸峰／台北即時報導
台灣地區發生規模6.1有感地震，全台明顯有感，中央氣象局地震測報中心表示，今年地震是比較頻繁些，未來5天不排除有規模4到5的餘震出現，超過5的餘震可能性低。圖／中央氣象局提供
台灣地區發生規模6.1有感地震，全台明顯有感，中央氣象局地震測報中心表示，今年地震是比較頻繁些，未來5天不排除有規模4到5的餘震出現，超過5的餘震可能性低。圖／中央氣象局提供

今天下午2時23分發生規模6.1有感地震，全台明顯有感。地震震央在花蓮縣政府東方89.5公里，位於台灣東部海域，地震深度27.5公里，包括宜蘭、花蓮、台東和北市信義區最大震度3級；中央氣象局地震測報中心表示，今年地震是比較頻繁，未來5天不排除有規模4到5的餘震出現，超過5的餘震可能性低。

地震測報中心主任陳國昌表示，台灣地區下午2時23分，發生規模6.1地震，剛剛有明顯感受到台北搖動，主要因為2時23分，地震發生在花蓮縣政府東方約89.5公里處，規模6.1地震，深度27.5地震，在這地區這深度不算深，這地區往深處就屬於隱沒帶，深度發生的位置，位於南海盆邊緣、靠北邊些。

陳國昌表示，這已經是今年第5個規模超過6的地震，其中有兩個在這區域，其中一個，是今年第一個地震，在1月3日發生的地震，也是在這海盆區、靠東邊點、靠和平地帶；他表示，今年地震比較頻繁些。

陳國昌說，這海盆地區發生的地震，規模六以上是很頻繁，從1978年以來，已經發生20起的地震，加上今天發生的，已是第21起，平均兩年就會有規模超過6以上地震，因為距離遠，對台灣陸地災害可能性比較低，但大家感受到搖晃、覺得有些激烈，實際上感受到的搖晃，是比較低頻的波造成的，對結構建築物損害比較小，這地區的餘震不多，應該在5天內，有規模超過4到5的餘震，規模要超過5以上的餘震可能性低。

他說，上回323發生規模6.7地震，與今天地震無相關。這是北部隱沒帶推擠，向下隱沒時所拉出的海盆區，底下活動很激烈頻繁，每年這區域規模超過5.5的地震至少會有一次，規模超過6的地震，兩年到三年會有一次，沿著東西方向的海盆區，十公里到三十五公里內，稱作地殼深度，今年有兩次，包括1月3日和今天，今年算是比較頻繁的。

陳國昌表示，台灣很多地方都有背景地震發生，這是背景地震的一部分，每隔一些時間就會發生這樣的地震，地震由小到大，越小就越多，越大越少，若跟板塊有關，台灣地區的地震，都是菲律賓海板塊推擠歐亞大陸板塊，但今天的地震，與323花東交界處的地震沒有相關，不同的地質構造，深度都不深，不深的震源深度下，要拉到這麼遠的構造，目前看起來不可能，地震發生的原因，與323原因也不太相同。

至於為何台北地震震度2級，信義計畫區卻測得3級？陳國昌說，這現象一直都有，主要是因為信義區的測站，場址效應關係，震度會比較大些，幾乎每一次比較大的地震，都會發現台北盆地市區內，尤其盆地內，會比一般其他的測站震度高些。

地震 板塊 花蓮

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